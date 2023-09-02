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  4. Barbie kombini olay olan Berdan Mardini isyan etti! "Doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım"

Barbie kombini olay olan Berdan Mardini isyan etti! "Doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım"

02.09.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni aşkı ve iddialı tarzıyla sık sık gündem olan Berdan Mardini en son Barbie akımına uyduğu pembe kıyafeti ile dikkat çekmişti. Ünlü isim gelen eleştirilere isyan etti.

Çıkardığı şarkılar ve iddialı tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Berdan Mardini sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Dünyayı kasıp kavuran Barbie akımına katılan Berdan Mardini geçtiğimiz günlerde pozlarını paylaşmıştı.

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Pembe kombiniyle eleştirilen Berdan Mardini isyan etti. Snob Magazin'in haberine göre "Bir kıyafet giyineyim hemen olay oluyor" diyen Mardini açıklamasında "Ne yani Doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım kardeşim! Başkası giysin ‘Aaa ne kadar yakışmış’ ben giyeyim, ‘türkücüye bak’ oluyor.

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Artık fotoğraflarımı yorumlara da kapatacağım. İnsanların kötü kalbini görmek istemiyorum. Bir kombin yaparım çok konuşulur ama 300 kişiye ekmek kapısı açan bir iş yapmışımdır bu konuşulmaz. Pes artık!" sözlerine yer verdi.

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