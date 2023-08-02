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    4. Barbie’nin yıldızı Margot Robbie’tan sevişme sahnesi itirafı! En katı kuralını açıkladı... “Kesinlikle yok”

    Barbie’nin yıldızı Margot Robbie’tan sevişme sahnesi itirafı! En katı kuralını açıkladı... “Kesinlikle yok”

    02.08.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve tüm dünyada gişeleri alt üst etmeyi başaran Barbie filminin yıldızı Margot Robbie film setlerindeki kurallarından bahsederek dikkatleri üzerine çekti. Özellikle sevişme sahneleri söz konusunda olduğunda katı kurallara sahip olduğunu dile getiren Margot Robbie, “Başlarda böyle olduğunu bilmiyordum ama şimdi ben de uyguluyorum. Dilin kontrolünü sağlamak çok önemli. Kesinlikle yok” dedi.

    2013 yılında Leonardo DiCaprio’nun başrolünü üstlendiği The Wolf Wall Street filmiyle Hollywood’a hızlı bir giriş yapmayı başaran Margor Robbie, setlerde sevişme sahneleri çekilirken oyuncuların uyguladığı görgü kuralları olduğunu söyledi. Şimdilerin Barbie yıldızı Robbie, “Yardımcı aktörüm gelip bana bir nane şekeri verdi ve gerçekten çok şaşırdım. Nane şekeri dışında bir de dil kullanımı da bir görgü kuralı. Bunu bilmiyordum” dedi.

    “HİÇ SEKSİ DEĞİL”

    sinema

    The Wolf Wall Street filmindeki sevişme sahnesinin çekimlerinin 17 saat sürdüğünü ifade eden Robbie, “Çekimleri 17 saatte yapıyorsunuz. Sürekli devam eden aynı hareketler ve bir sürü tekrar... Gerçekten hiç seksi değil” ifadelerini kullandı.

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    Margot Robbie

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