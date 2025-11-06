Barbie'ye benzemek için servet harcamıştı! Fenomen isim öldü

"İnsan Barbie" olarak tanınan Brezilyalı sosyal medya fenomeni Barbara Jankavski 31 yaşında hayatını kaybetti. Barbie'ye benzemek için 27 kez ameliyat olan fenomen Sao Paulo'daki bir apartman dairesinde ölü bulundu.

HAREKETSİZ GÖRÜNCE KALP MASAJI YAPMIŞ

51 yaşındaki bir erkek, o gece Jankavski'yle birlikte olduklarını itiraf etti. İfadesine göre, ikisi de o gece yasadışı maddeler kullanmış, ardından Jankavski uyuyakalmıştı. Bir süre sonra kadının hareketsiz olduğunu fark eden adam, acil servisi arayarak kalp masajı yapmaya başladığını anlattı. Yetkililerin "şüpheli ölüm" olarak kayda geçirdiği olayla ilgili otopsi raporu bekleniyor.

GÖRÜNÜMÜ İÇİN MİLYONLAR HARCADI

Jankavski "insan Barbie" olarak anılmasına neden olan 27 farklı estetik ameliyat yaptırdı. Bu operasyonların toplam maliyetinin 56 bin doları (2.7 milyon TL) aştığı belirtiliyor. Operasyonlar arasında meme ve kalça büyütme, kaş kaldırma operasyonu ve beş ayrı burun estetiği olduğu biliniyor.