Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Barbie'ye benzemek için servet harcamıştı! Fenomen isim öldü

Brezilya'da "İnsan Barbie" lakaplı sosyal medya fenomeni Barbara Jankavski evinde ölü bulundu. 51 yaşındaki bir erkek, o gece Jankavski'yle birlikte olduklarını itiraf etti. Genç kadının ölümü "Şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçti.

Barbie'ye benzemek için servet harcamıştı! Fenomen isim öldü

"İnsan Barbie" olarak tanınan Brezilyalı sosyal medya fenomeni Barbara Jankavski 31 yaşında hayatını kaybetti. Barbie'ye benzemek için 27 kez ameliyat olan fenomen Sao Paulo'daki bir apartman dairesinde ölü bulundu.

Barbie ye benzemek için servet harcamıştı! Fenomen isim öldü 1

HAREKETSİZ GÖRÜNCE KALP MASAJI YAPMIŞ

51 yaşındaki bir erkek, o gece Jankavski'yle birlikte olduklarını itiraf etti. İfadesine göre, ikisi de o gece yasadışı maddeler kullanmış, ardından Jankavski uyuyakalmıştı. Bir süre sonra kadının hareketsiz olduğunu fark eden adam, acil servisi arayarak kalp masajı yapmaya başladığını anlattı. Yetkililerin "şüpheli ölüm" olarak kayda geçirdiği olayla ilgili otopsi raporu bekleniyor.

Barbie ye benzemek için servet harcamıştı! Fenomen isim öldü 2

GÖRÜNÜMÜ İÇİN MİLYONLAR HARCADI

Jankavski "insan Barbie" olarak anılmasına neden olan 27 farklı estetik ameliyat yaptırdı. Bu operasyonların toplam maliyetinin 56 bin doları (2.7 milyon TL) aştığı belirtiliyor. Operasyonlar arasında meme ve kalça büyütme, kaş kaldırma operasyonu ve beş ayrı burun estetiği olduğu biliniyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düşen kargo uçağının kara kutusu ortaya çıktı! Uçağın sol motoru kopmuşDüşen kargo uçağının kara kutusu ortaya çıktı! Uçağın sol motoru kopmuş
Kazılarda dikkat çeken detay: Tam 5 bin yıllık!Kazılarda dikkat çeken detay: Tam 5 bin yıllık!

Anahtar Kelimeler:
fenomen barbie
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.