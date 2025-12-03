Temizlik maddeleri tespit edildi! Yüzlerce süt toplatıldı!

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Illinois ve Wisconsin eyaletlerindeki "Woodman" marketlerinde satılan sütlerin içerisinde "tüketildiğinde hastalığa neden olabilecek gıda sınıfı temizlik maddeleri" tespit edildi.

"SÜTÜ İMHA EDİN YA DA GERİ GÖTÜRÜN"

Kurum, bu nedenle söz konusu ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Ürünlerdeki kimyasal bulaşma ihtimalinin 24 Kasım'da fark edildiği bildirildi. Sorun fark edilmeden önce yaklaşık 320 kutu sütün satıldığı öğrenildi. Ürünü satın alan tüketicilere "sütü imha etmeleri ya da iade için satın aldıkları marketle geri götürmeleri" çağrısında bulunuldu.Kaynak: AA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır