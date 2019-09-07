Barcelona'dan Neymar açıklaması

Takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Brezilyalı yıldız için yapılan görüşmeler sonuçs vermedi ve Neymar Paris Saint-Germain'de kaldı.

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, devre arasında Neymar'ı transfer etmeyeceklerini açıkladı. Bartomeu, Messi'nin sözleşmesi hakkında çıkan haberleri de doğruladı.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Neymar'ın ara transfer döneminde takıma katılmayacağını belirtirken, "Neymar için görüşmüştük, başka takımların da görüştüğünü biliyorum. Onu almak için elimizden geleni yapmıştık. Barcelona'nın soyunma odası hiçbir şeye karar vermez. Neymar yapması gereken her şeyi yaptı, kulübüne kararını da söyledi ama bu yıl PSG'de oynayacak. Neymar görüşmeler sırasında sadece Barça ile pazarlık yapılmasını talep etti. Sadece bize gelmek istemişti. Messi bana Neymar'ı almamızı söylemedi. Bu transfer pazarında bir fırsattı. Neymar harika bir oyuncu. Yönetim kurulumuz da geri alınmasını onaylamıştı. Devre arasında Neymar konuşmak yok, yeni sezonda projemize göre bakacağız. Neymar ile 3-4 takım ilgileniyor, bunlardan biri de Real Madrid. Neymar'ı Barcelona'ya satmak istemedikleri anlamını çıkarmayalım. Şartları çok zor, PSG sadece en iyi teklifi arıyor" ifadelerini kullandı.

