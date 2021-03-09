SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti

Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti

09.03.2021 19:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG - Barcelona maçı öncesi Fransız taraftarlar, Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique'nin dünyaca ünlü şarkıcı eşi Shakira'yı hedef aldı. Shakira için açılan pankartta genelev göndermesi yapılması, İspanyol basınının da büyük tepkisini çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG ile Barcelona, Paris'te karşı karşıya gelecek. Barcelona, 4-1'lik ilk maçın rövanşı için Paris'e giderken PSG taraftarları Barcelona'yı hakarete varan pankartlarla karşıladı.İspanyol basınının haberine göre PSG taraftarları, Barcelona otobüsünün geldiği sırada "Shakira, La Jonquera'ya" yazılı bir pankart açtı. Pankartta İspanya ve Fransa sınırında bulunan Girona'daki genelevlere göndermede bulunulduğu belirtildi.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN PANKARTLAR

barcelona-maci-oncesi-psg-taraftarinin-shakira-13980094_6442_m

Fransız taraftarların bu pankartı İspanya'da büyük tepki çekerken Marca, haberi "PSG taraftarlarından alçak pankart" başlığı ile duyurdu ve yapılan bu hareketin alçakça, kabul edilemez olduğunu belirtti.PSG taraftarları meşaleler ile sokaklara inerken ayrıca "Barcelona buraya hoş gelmedin!" yazılı afiş de dikkat çekti. İki takım taraftarları arasında son yıllarda tansiyonun bir hayli yüksek olduğu belirtiliyordu.

SHAKIRA'YA İLK KEZ SALDIRILMIYOR

barcelona-maci-oncesi-psg-taraftarinin-shakira-13980094_8154_m

Barcelona şehrinin bir diğer takımı olan Espanyol'un taraftarları da geçtiğimiz yıllarda Shakira'ya karşı hakaret dolu bir beste hazırlamıştı. Espanyol taraftarları, bu şarkının ardından İspanya'da sert bir şekilde eleştirilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
25 yaşındaki futbolcu ölü bulundu!25 yaşındaki futbolcu ölü bulundu!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Cihangir İslam CHP'ye katıldı!

Cihangir İslam CHP'ye katıldı!

İşte Pelkas'ın son durumu! Nişanlısı paylaştı...

İşte Pelkas'ın son durumu! Nişanlısı paylaştı...

G.Saray'da fatura kesiliyor! Kadro dışı kalıyor....

G.Saray'da fatura kesiliyor! Kadro dışı kalıyor....

Süper Lig'de flaş ayrılık resmen açıklandı

Süper Lig'de flaş ayrılık resmen açıklandı

Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper Lig devinden Edin Visca bombası

Süper Lig devinden Edin Visca bombası

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

Diğer Haberler

Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti

Shakira'ya iğrenç saldırı!

Zlatan Ibrahimovic milli takıma dönüyor

Zlatan Ibrahimovic müjdesi resmen açıklandı!

25 yaşındaki futbolcu Franco Acosta ölü bulundu

25 yaşındaki futbolcu ölü bulundu!

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Göteborg, Marek Hamsik transferini bu videoyla duyurdu!

Dünya yıldızı orta saha imzayı attı!

Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişim yolda

Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişim yolda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.