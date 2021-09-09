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Barcelona'nın Neymar teklifine PSG'den ret

09.09.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Messi'nin ayrılışının ardından yaralarını sarmak için Barcelona'dan flaş transfer harekatı. Barça'nın Neymar'a 80 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Barcelona'nın Neymar teklifine PSG'den ret

Yaz transfer döneminde Messi'yi kaybeden Barcelona'nın eski oyuncusu Neymar'a teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Fransız basınının iddiasına göre Laporta yönetimindeki Barcelona'nın Neymar'ı kadrosuna katarak Messi'nin yaralarını sarmaya çalıştıkları yazıldı. PSG'ye Neymar transferi için 80 milyon Euro bonservis teklif eden Barcelona'nın anında ret cevabı aldığı da ifade edildi.

Neymar 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya 88 milyon Euro'ya transfer edilmiş, 2017 yılında ise Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon Euro'ya satılarak tüm zamanların en yüksek bonservis bedeli rekoru kırılmıştı.

(SPORX)


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Neymar
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