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Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta?

12.01.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid, karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan'da gerçekleşen mücadeleyi kazanan takım adını finale yazdırmış olacak. Peki Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta?

Dünya futbolunun iki dev takımı, bu akşam İspanya Kral Kupası yarı finalinde mücadele ediyor. Real Madrid ile Barcelona, 4'lü turnuvaya ev sahipliği yapmakta olan Suudi Arabistan'daki Kral Fahd Stadı'nda yarışıyor. Peki Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda?

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan'da ve Kral Fahd Stadı'nda oynanacak olan maç, bu akşam TSİ 22.00'de başladı. Barcelona - Real Madrid maçı, Tivibuspor3'ten canlı şekilde ekranlara geliyor.

Maçta Barça'da sakatlıkları sebebiyle Sergi Roberto ve Eric Garcia kesin olarak forma giyemedi. Real'de de Gareth Bale'nin oynamayacağı ifade edildi. Geçtiğimiz yıl İspanya'da gerçekleşen Süper Kupa'yı, Barça'yı 3-2 yenen Athletic Bilbao müzesine götürmüştü.

BARCELONA - REAL MADRİD İLK 11'LER

Barcelona: Dani Alves, Ter Stegen, Pique, Araujo, Alba, Busquets, Gavi, Frenkie de Jong, Dembele, Ferran Torres, Luuk de Jong.

Real Madrid: Carvajal, Courtois, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema.


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