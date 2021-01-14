Bardak altlığı yapımı bu adımlarla hobiye dönüşecek! Ahşap görünüm için...

Bardak altığı modelleri yerine daha doğal, evinizin dekorasyonun tamamlayacak ahşap bardak altlığı modeli arayışına girdiniz ancak istediğinizi bulamadınız. Size bir önerimiz var! Hayalinizdeki bardak altlığını keyifli bir etkinliğe dönüştürerek kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? İşte aşama aşama kolayca uygulayabileceğiniz videolu anlatım ile bardak altığı yapımı... BARDAK ALTLIĞI NASIL YAPILIR? Malzemeler: 25x25 kontrplak

180 no zımpara,

Sünger,

Ayçiçek Yağı,

Cetvel,

Kurşun Kalem,

Falçata,

Testere,

Nemli bez. Adım adım hazırlanışı: Bardak altılığını 8'e 8 yapmak için 25x25 boyutunda bir parça kestiriyoruz. Ardından kontraplak üzerine 8 cm'den oluşan çizgiler çekiyoruz. El testeresi kesme işlemini rahat rahat yapmasını için maket bıçağı ile çizgilerin üstüne kesikler atıyoruz. Ardından testere ile kesme işlemine geçiyoruz. Kesim işleminin düzgün olması için yavaş yavaş dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Maket bıçağıyla kanal oluşturmamız bu noktada daha rahat çalışmamızı sağlıyor. MALZEMEYİ KENDİNİZ SEÇEBİLİRSİNİZ İsterseniz kontraplak yerine mdf de tercih edebilirsiniz. Ancak mdf çok toz çıkaran bir malzeme. Bu nedenle kontraplakta daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ayrıca kontraplak düz bir yüzeye sahip olduğundan boyama açısından da daha rahat kullanılabiliyor.

ZIMPARA İLE PÜRÜZSÜZ BİR DOKU ELDE EDİN Bardak altlığı yapımında kesme işleminin bitmesinin ardından 8x8 boyutuna gelen bardak altlığını 120 numaralı zımpara ile temizliyoruz. Daha kaygan ve parlak bir yüzey elde etmek için de 180 numaralı zımpara ile temizleme işlemine devam ediyoruz. Ardından hafif nemli bir bez ile üzerindeki tozu alıyoruz. Zımpara yaparken dokunun zarar görmemesi için ağacın su yolu doğrultusunda işlemi gerçekleştirmek gerekiyor. Bu işlem sayesinde bardak altlıklarını boyadığınızda su yolu yönünde zımparaladığınız için boyadaki kaymayı da önlüyorsunuz. 180 zımpara ile 120 numaraları zımpara arasındaki fark ahşaba dokunduğunuzda anlayabilirsiniz. Zımparalama işlemi sırasında 120 numaranın malzemeyi daha fazla incelettiğini fark edeceksiniz. Kesimini yapıp üzerini pürüzsüzleştirme işlemini tamamladıktan sonra testere ve zımpara ile işimizi tamamlıyoruz ve boyama aşamasına geçiyoruz. BARDAK ALTLIĞI YAPIMINDA BOYAMA NASIL YAPILIR? Hafif nemli bir bezle üzerindeki tozu alıyoruz ve üzerinde çalışacağımız zemini de temizliyoruz. Kırtasiyelerde antik kahverengi olarak bulabileceğiniz biraz inceltilmiş kahverengi akrilik boyayı kullanıyoruz. Böylece yoğun boya hissini azaltarak daha güzel bir sonuç elde edebiliriz. Çok boya sürerek boğulmasını engellediğimiz bu adım sonrasında süngerin ucuna biraz boya alarak bardak altlığı için kullandığımız ahşap malzemeye boyayı yedirmeye başlıyoruz. Boyayı sürerken su yoluna doğru yani ahşabın üzerindeki çizgileri takip edecek yönde boya sürüyoruz. İsterseniz tek taraflı boyayacağınız ahşap malzemeyi 2 yönlü olarak da hazırlayabilirisniz. Boya koyu gelirse süngere hafif su batırarak boyanın rengini açabilirsiniz.