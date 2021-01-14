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Bardak altlığı yapımı bu adımlarla hobiye dönüşecek! Ahşap görünüm için...

Betül Songur Betül Songur 14.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Evlerde ofislerde en çok kullandığımız gereçler arasında yer alan bardak altlığı yapımı düşündüğünüzden daha kolay! Kontrplak kullanarak evde yapabileceğiniz ahşap bardak altlığında izlemeniz gereken yol ise rahatça uygulayabileceğiniz adımlardan oluşuyor. Peki bardak altlığını yaparken hangi malzemeler kullanılıyor? İşte adım adım bardak altlığı yapımı...

Bardak altığı modelleri yerine daha doğal, evinizin dekorasyonun tamamlayacak ahşap bardak altlığı modeli arayışına girdiniz ancak istediğinizi bulamadınız. Size bir önerimiz var! Hayalinizdeki bardak altlığını keyifli bir etkinliğe dönüştürerek kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? İşte aşama aşama kolayca uygulayabileceğiniz videolu anlatım ile bardak altığı yapımı...

BARDAK ALTLIĞI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

  • 25x25 kontrplak
  • 180 no zımpara,
  • Sünger,
  • Ayçiçek Yağı,
  • Cetvel,
  • Kurşun Kalem,
  • Falçata,
  • Testere,
  • Nemli bez.

Adım adım hazırlanışı:

Bardak altılığını 8'e 8 yapmak için 25x25 boyutunda bir parça kestiriyoruz. Ardından kontraplak üzerine 8 cm'den oluşan çizgiler çekiyoruz. El testeresi kesme işlemini rahat rahat yapmasını için maket bıçağı ile çizgilerin üstüne kesikler atıyoruz. Ardından testere ile kesme işlemine geçiyoruz. Kesim işleminin düzgün olması için yavaş yavaş dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Maket bıçağıyla kanal oluşturmamız bu noktada daha rahat çalışmamızı sağlıyor.

MALZEMEYİ KENDİNİZ SEÇEBİLİRSİNİZ

İsterseniz kontraplak yerine mdf de tercih edebilirsiniz. Ancak mdf çok toz çıkaran bir malzeme. Bu nedenle kontraplakta daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ayrıca kontraplak düz bir yüzeye sahip olduğundan boyama açısından da daha rahat kullanılabiliyor.

ZIMPARA İLE PÜRÜZSÜZ BİR DOKU ELDE EDİN

Bardak altlığı yapımında kesme işleminin bitmesinin ardından 8x8 boyutuna gelen bardak altlığını 120 numaralı zımpara ile temizliyoruz. Daha kaygan ve parlak bir yüzey elde etmek için de 180 numaralı zımpara ile temizleme işlemine devam ediyoruz. Ardından hafif nemli bir bez ile üzerindeki tozu alıyoruz. Zımpara yaparken dokunun zarar görmemesi için ağacın su yolu doğrultusunda işlemi gerçekleştirmek gerekiyor. Bu işlem sayesinde bardak altlıklarını boyadığınızda su yolu yönünde zımparaladığınız için boyadaki kaymayı da önlüyorsunuz. 180 zımpara ile 120 numaraları zımpara arasındaki fark ahşaba dokunduğunuzda anlayabilirsiniz. Zımparalama işlemi sırasında 120 numaranın malzemeyi daha fazla incelettiğini fark edeceksiniz. Kesimini yapıp üzerini pürüzsüzleştirme işlemini tamamladıktan sonra testere ve zımpara ile işimizi tamamlıyoruz ve boyama aşamasına geçiyoruz.

BARDAK ALTLIĞI YAPIMINDA BOYAMA NASIL YAPILIR?

Hafif nemli bir bezle üzerindeki tozu alıyoruz ve üzerinde çalışacağımız zemini de temizliyoruz. Kırtasiyelerde antik kahverengi olarak bulabileceğiniz biraz inceltilmiş kahverengi akrilik boyayı kullanıyoruz. Böylece yoğun boya hissini azaltarak daha güzel bir sonuç elde edebiliriz. Çok boya sürerek boğulmasını engellediğimiz bu adım sonrasında süngerin ucuna biraz boya alarak bardak altlığı için kullandığımız ahşap malzemeye boyayı yedirmeye başlıyoruz. Boyayı sürerken su yoluna doğru yani ahşabın üzerindeki çizgileri takip edecek yönde boya sürüyoruz. İsterseniz tek taraflı boyayacağınız ahşap malzemeyi 2 yönlü olarak da hazırlayabilirisniz. Boya koyu gelirse süngere hafif su batırarak boyanın rengini açabilirsiniz.

BOYA TERCİHİNE DİKKAT!

Antik boyayı tercih etme sebebimiz ağacın dokusunu daha iyi gösteriyor oluşu. Çok kalın bir boya olmadığından, inceltilmiş bir boya olduğundan bu etkiyi alabiliyoruz. Kısa sürede bitirdiğimiz boyama işleminin ardından boyanın kuruması için 5 dakika gibi bir süre bekliyoruz. Yağlı boya gibi uzun süre beklememiz gerekmediğinden hızlıca sonraki adıma geçiyoruz.

BARDAK ALTLIĞI AHŞAP GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR

Boya kuruduktan sonra isterseniz kahverengi bırakabileceğiniz bardak altlığınızı zımpara kullanarak eskitme ahşap görüntüsü elde edebilirsiniz. Bu işlemi yaparken zımparayı bastırmadan uygularsanız boyayı çok kaldırmadan bir sonuç elde edebilirsiniz. Bu, daha damarlı daha doğal bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır. Üzerindeki kalıntıları temizledikten sonra yağlama işlemine geçiyoruz. Ahşabın damarlarını daha belirgin hale getirmek için ayçiçek yağı ya da zeytinyağı kullanıyoruz. Sünger yardımıyla yağı iyice yediriyoruz, 5 dakika kurumaya bırakıyoruz.

Bardak altığının ahşap görünümünü koruyabilmesi için son aşama olarak da vernikleme işlemini yapıyoruz. İsterseniz sıvı vernik kullanarak yağ uygulaması gibi süngerle sürebilirsiniz. Ancak bunu yaptığınızda daha geç kuruyacağından sprey vernik kullanmanız zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Sprey vernik almak istediğinizde 2 seçenek karşınıza çıkacaktır; parlak ya da mat sprey vernik. Parlayan bir yüzey için kullanılan parlak sprey vernik yüzeyde küçük baloncuklar oluşmasına neden olabiliyor. Biz yağ ile parlak bir görünüm elde ettiğimizden bu sorunu yaşamamak için sprey mat vernik kullanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense 15-20 cm yukarıdan sprey mat vernik uyguladıktan son 10 dakika kadar bekleyip 2. kat vernik atmanız. Bunun ardından da 10 dakika kadar bekledikten sonra 180 numaralı zımpara yardımı ile verniğin oluşturduğu katmanı hafifçe silin.

Unutmayın ne kadar çok verniklerseniz ya da cilalarsanız bardak altlığınızda su izi ya da herhangi bir içecek izinin kalmamasını sağlarsınız.

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