Tek bir el hareketiyle yaptı! Uçan kılıç sürüsü olay oldu

Çinli influencer Fan Shisan’ın pervanelerle donattığı uçan kılıçlar, sosyal medyada olay oldu. Ünlü isim milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Çin’in Sichuan eyaletinden influencer Fan Shisan'ın pervanelerle donatılmış uçan kılıç sürüsünü gökyüzüne kaldırdığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Kılıçların uç kısmı ve kabzasına yerleştirilen pervaneler ile çapraz koruma yanlarındaki mini pervaneler, her kılıcı adeta küçük bir quadcopter gibi çalıştırıyor. Fan’ın açıklamasına göre, kılıç drone’lar el hareketleriyle kontrol ediliyor.

Fan, "Başlangıçta 20 kanallı fan kullandık, ama itme gücü yetmedi. Dört tane daha ekledik, gereken güce böyle ulaştık. Videodaki uçan kılıç böyle ortaya çıktı."

Anahtar Kelimeler:
Çin
