Dev şirketten olay duyuru! Dünyanın düz olduğunu kanıtlayana tüm varlıkları devredilecek

Columbia Sportswear CEO’su dünyanın düz olduğunu kanıtlayana şirketim tüm varlıklarını teslim edeceğini söyledi.

Giyim devi Columbia Sportswear’ın CEO’su Tim Boyle, düz Dünya teorisyenlerini “gezegenin gerçek sonunu” bulup fotoğraflayanlara şirketin tüm varlıklarının verileceğini duyurdu.

"UÇURUMU FOTOĞRAFLAYIN ŞİRKETİ ALIN"

“Expedition Impossible” kapsamında konuşan Boyle, Dünya’nın bir ucu olduğunu iddia edenlere, “Gidin, uçurumu fotoğraflayın ve şirketi alın” dedi. Söz verilen varlıklar, Columbia Sportswear’ın milyarlarca dolarlık ana yapısı değil, “The Company, LLC” adlı yaklaşık 100 bin dolar değerindeki ayrı bir şirkete ait.

Ayrıca yarışmacıların, “gezegenin fiziksel ve görünür bir sonunu” gösteren gerçek bir fotoğraf sunması gerekiyor; sıradan uçurumlar kabul edilmeyecek.

