Bardak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bardak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bardak kelimesi de insanların ihtiyaçları doğrultusunda türetilmiş bir kelimedir. Zaman içerisinde bardak kelimesiyle aynı anlama gelen kelimeler de türemişti. Bardak kelimesinin etimolojisine baktığımız zaman çok eski dönemlerden beri dilimizde olduğunu görürüz. Orta Türkçe döneminde türeyen bu kelime, testicik anlamına gelen "bardak" kelimesinden evrilmiştir. Eski Türkçe "bart" kelimesine "+Ak" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Çok eskilere dayanan bardak kelimesi, tarihte ilk kez “testi, sürahi” anlamında 12. yüzyılda yazılan "Mukaddimetü'l-Edeb" adlı rastlanmıştır. Peki, bardağın eş anlamlısı nedir?
Bardak kelimesinin TDK'ye göre anlamı "su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan genellikle camdan olan kap" şeklindedir. Geçmiş dönemlerde kap anlamında sıklıkla kullanılırdı. Bardak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Bardak eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak: