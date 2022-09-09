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Bardak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bardak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimeler, dilin ve insanların merkezindedir. İnsanların kendilerini ifade edebilmeleri, iletişime geçebilmeleri hatta başka dilleri öğrenebilmeleri için önemlidir. Kelimeler de insanların ihtiyaç ve durumlarına göre gelişen devinimli bir yapıdadır. Dillerde çeşitli kelimelerin türemesinin de nedeni budur. Türeyen kelimelerden bazıları zaman içerisinde anlam olarak birbirlerine yaklaşır. Anlamları birbirine benzeyen ya da aynı olan ancak farklı yazılan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.

Bardak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bardak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bardak kelimesi de insanların ihtiyaçları doğrultusunda türetilmiş bir kelimedir. Zaman içerisinde bardak kelimesiyle aynı anlama gelen kelimeler de türemişti. Bardak kelimesinin etimolojisine baktığımız zaman çok eski dönemlerden beri dilimizde olduğunu görürüz. Orta Türkçe döneminde türeyen bu kelime, testicik anlamına gelen "bardak" kelimesinden evrilmiştir. Eski Türkçe "bart" kelimesine "+Ak" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Çok eskilere dayanan bardak kelimesi, tarihte ilk kez “testi, sürahi” anlamında 12. yüzyılda yazılan "Mukaddimetü'l-Edeb" adlı rastlanmıştır. Peki, bardağın eş anlamlısı nedir?

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Bardak kelimesinin eş anlamı

Bardak kelimesinin TDK'ye göre anlamı "su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan genellikle camdan olan kap" şeklindedir. Geçmiş dönemlerde kap anlamında sıklıkla kullanılırdı. Bardak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Çamçak
  • Boduç
  • Kupa
  • Testi
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Bardağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bardak eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

  • Buz gibi görünen ayrandan bir çamçak içsem kendime gelirim.
  • Kamp alanına geldiğimize göre hemen bir boduç yapalım da çay içelim.
  • Dağdan akan suyu testi testi içsem bile doymam.
  • Geçen gittiğim kafede kullanılan kupalar çok hoşuma gitmişti.
  • Yeni aldığı kahve makinesinde tek seferde beş kupa kahve çıkıyor.
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