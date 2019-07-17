Barınaklardaki hayvanları kurtaran Batman!

ABD'de Batman kostümü giyerek insanların barınaklardan hayvan sahiplenmeleri için çalışan 27 yaşındaki adam, "İnsanlar yarasa kostümü giyen biriyle daha rahat iletişim kuruyorlar" dedi.

ABD Florida'da yaşayan 27 yaşındaki Chris Van Dorn, çocukluk yıllarından beri hayranı olduğu süper kahraman Batman'i hayvanları kurtarmak için kullanıyor.

Babasını geçen sene kaybeden, annesi ise nadir bir nörolojik hastalığa yakalandığı için bakımevinde tutulan Van Dorn, kendisini ötenaziye gönderilen hayvanları kurtarmaya adamış.

Asıl mesleği ses mühendisliği olan Floridalı adam, "Bu fikir, dünyada yapmak istediğim iyilikleri somutlaştırmanın bir yolu olarak geldi. İnsanlar, yarasa kostümü giyen biriyle daha rahat iletişim kuruyorlar" ifadelerini kullandı.

Daha önce bu faaliyetlerini kimliğini gizleyerek yaptığını söyleyen ve "Her yere Bruce Wayne imzası atıyordum" diyen Van Dorn, kampanyasının tanınmasının ardından ise gerçek kimliğini açıkladı.

Barınaklarda kötü koşullarda yaşayan ve ötenazi yapılmak üzere bekletilen hayvanlara 'ömürlük yuva' arayışında olan Van Dorn ayrıca, bir yıl önce kurduğu 'Batman4Paws' (Patililer için Batman) platformuyla ülke çapında sayısız hayvanın sahiplendirilmesini sağladı.

Kampanyası için bağış kampanyası da başlatan 'Batman', son 10 ayda 32 bin dolar topladı. Bağış kampanyasını da hayvanlar için başlatan adam, "Bir sonraki hedefim bir kamyonet almak, böylelikle daha fazla hayvan taşıyabilirim" dedi.



