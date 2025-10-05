Barınaktan aldığı kedi kahine dönüştü! Her seçtiği kartın anlamı yaşanıyor

ABD’de yaşayan yedi yaşındaki Cole isimli kedi, tarot kartlarıyla yaptığı isabetli tahminlerle sosyal medyada fenomen haline geldi. Bir zamanlar barınakta terkedilmiş ve hasta bir yavruyken Cole, şimdi ise “mistik kedi” olarak tanınıyor.

Sahibi Emily Cook, Cole’un birkaç yıl önce tarot kartlarıyla ilgilenmeye başladığını fark etti. Emily’nin koltuğunun kenarına bıraktığı kart destesine patisiyle dokunan ve dişleriyle içlerinden birini seçen Cole’un seçimlerinin zamanla doğru çıktığını gördü.

TAHMİNLERİ TUTUYOR

“Bir gün kartlardan birini dişleriyle alıp halıya bıraktı. Ben de ödüllendirdim. Sonra yaptığı tahminlerin gerçekleştiğini gördüm ve çok şaşırdım,” diyen Emily, o günden sonra Cole’un yaptığı tarot açılımlarını sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Cole şimdiye kadar iş değişikliklerinden özel hayata kadar pek çok konuda doğru tahminlerde bulundu. TikTok, Instagram ve YouTube’da binlerce kişi Cole’yu takip ediyor.