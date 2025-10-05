Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Barınaktan aldığı kedi kahine dönüştü! Her seçtiği kartın anlamı yaşanıyor

Bir zamanlar barınakta terk edilen Cole adlı kedi, şimdi tarot kartlarıyla yaptığı isabetli tahminlerle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sahibi Emily, onun mistik yeteneklerini fark edince kart seçimlerini paylaşmaya başladı. Şimdilerse ise takipçileri fenomen kedinin bir sonraki kart seçimini heyecanla bekliyor.

Barınaktan aldığı kedi kahine dönüştü! Her seçtiği kartın anlamı yaşanıyor
Çiğdem Sevinç

ABD’de yaşayan yedi yaşındaki Cole isimli kedi, tarot kartlarıyla yaptığı isabetli tahminlerle sosyal medyada fenomen haline geldi. Bir zamanlar barınakta terkedilmiş ve hasta bir yavruyken Cole, şimdi ise “mistik kedi” olarak tanınıyor.

Barınaktan aldığı kedi kahine dönüştü! Her seçtiği kartın anlamı yaşanıyor 1

Sahibi Emily Cook, Cole’un birkaç yıl önce tarot kartlarıyla ilgilenmeye başladığını fark etti. Emily’nin koltuğunun kenarına bıraktığı kart destesine patisiyle dokunan ve dişleriyle içlerinden birini seçen Cole’un seçimlerinin zamanla doğru çıktığını gördü.

TAHMİNLERİ TUTUYOR

“Bir gün kartlardan birini dişleriyle alıp halıya bıraktı. Ben de ödüllendirdim. Sonra yaptığı tahminlerin gerçekleştiğini gördüm ve çok şaşırdım,” diyen Emily, o günden sonra Cole’un yaptığı tarot açılımlarını sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Barınaktan aldığı kedi kahine dönüştü! Her seçtiği kartın anlamı yaşanıyor 2

Cole şimdiye kadar iş değişikliklerinden özel hayata kadar pek çok konuda doğru tahminlerde bulundu. TikTok, Instagram ve YouTube’da binlerce kişi Cole’yu takip ediyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes 'Bastonlu Dede' olarak biliyordu: Torbacı çıktı!Herkes 'Bastonlu Dede' olarak biliyordu: Torbacı çıktı!
6 çocuğu benzin döküp yakmaya çalıştı: Çakmağı tam çakacakken...6 çocuğu benzin döküp yakmaya çalıştı: Çakmağı tam çakacakken...

Anahtar Kelimeler:
kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.