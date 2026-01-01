Derinliklerinde bin tondan fazla var! Çin'den trilyonlarca liralık keşif

Çin’in Hunan Eyaleti’nde yapılan çalışmalar, dünya çapında ses getiren bir keşfi ortaya çıkardı. Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu’ndan araştırmacılar, Wangu altın sahasının derinliklerinde potansiyel olarak bin tondan fazla altın barındıran dev bir yeraltı yatağı tespit etti. Yaklaşık 600 milyar yuan (3,7 trilyon TL) değerinde olduğu belirtilen keşif, on binlerce metrelik sondaj ve gelişmiş 3D modelleme çalışmalarıyla belirlendi.

RAKAMLAR HEYECANLANDIRDI AMA UYARI GELDİ

Yetkililer, bulunan altın miktarının şimdilik tahmini olduğunu vurguladı. Jeologlar, daha fazla sondaj ve test yapılmadan net rakamlar vermenin zor olduğuna dikkat çekti. Açıklamaya göre, 2 bin metre derinlikte 40’tan fazla altın damarı tespit edildi ve mineralleşmenin 3 bin metreye kadar uzanabileceği öngörüldü.

TEK NUMUNEDE DİKKAT ÇEKEN DEĞER

Saha çalışmalarında bazı kaya örneklerinde gözle görülür altın bulundu. Uzmanlar, tek bir kesitte 138 gram/ton gibi oldukça yüksek bir altın tenörü ölçüldüğünü açıkladı. Ancak bu tür yüksek değerlerin, madenin tamamının kârlı olacağı anlamına gelmediği ifade edildi.

“DERİNLİK MALİYETİ ARTIRIYOR”

Jeoloji uzmanları, bir madenin işletilebilir olması için ortalama tenör, damarların sürekliliği ve kalınlığının büyük önem taşıdığını belirtti. Derin madenlerde ısı, su basıncı, havalandırma ve çıkarma maliyetlerinin ciddi şekilde arttığına dikkat çekildi.

BÖLGE ZATEN ALTIN AÇISINDAN ZENGİNDİ

Wangu sahasının bulunduğu bölge, daha önce de altın potansiyeliyle biliniyordu. Bilimsel çalışmalara göre kuzeydoğu Hunan, Çin’in en önemli altın kuşaklarından biri olarak gösteriliyor. Bu son keşiften önce bile bölgedeki altın kaynaklarının 315 tonu aştığı biliniyordu.