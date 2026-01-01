Mynet Trend

Bir ilin pastanelerinde büyük telaş var: 'Herkesin doğum tarihini 1 Ocak yazmışlar'

Türkiye yılbaşı yorgunluğunun dinlenmesini yaşarken Van'daki hareketlilik özellikle pastanelerde devam ediyor. Sebebi ise kentte özellikle 45-50 yaş arasındaki vatandaşların çoğunun doğum gününün 1 Ocak olması. Pastaneler siparişlere yetişmek için tam kapasite çalışıyor. Bir çalışan ise yaşanan durumu, "Bu tamamen nüfus kayıtlarından kaynaklanıyor. O dönemlerde memurlar, gelen giden herkesin doğum tarihini 1 Ocak olarak yazmış." ifadeleriyle açıkladı.

Van’da nüfus kayıtlarında doğum tarihi 1 Ocak olarak görünen vatandaşların sayısının fazla olması, yeni yılın ilk gününde kent genelindeki pastanelerde yoğunluğa yol açtı.

ÖZELLİKLE 45-50 YAŞ ARALIĞI

Geçmiş yıllarda kayıt sistemlerindeki imkânsızlıklar ve çeşitli nedenlerle özellikle 40-50 yaş aralığındaki birçok vatandaşın doğum tarihi nüfus kütüklerine 1 Ocak olarak işlendi. Bu durum, Van’da her yıl yılbaşıyla birlikte binlerce kişinin aynı gün doğum günü kutlamasına neden oluyor.

PASTANELERDE İZİNLER İPTAL

Nüfus kayıtlarında doğum tarihi 1 Ocak olan vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde hem yeni yılı hem de doğum günlerini birlikte kutlarken, pastaneler artan pasta siparişlerini karşılayabilmek için tam kapasiteyle çalıştı. Özellikle aileler, arkadaş grupları ve iş yerlerinde yapılan toplu doğum günü kutlamaları, kentte zamanla bir gelenek haline geldi.

"HER YIL CİDDİ HAREKETLİLİK YAŞIYORUZ"

İHA muhabirine konuşan pastane personeli Sefer Ertoş, yılbaşı yoğunluğunu geride bıraktıklarını ancak 1 Ocak yoğunluğunun halen devam ettiğini söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde her yıl 1 Ocak’ta ciddi bir hareketlilik yaşandığını ifade eden Ertoş, "Bugün ağırlıklı olarak doğum günü pastaları ve kişiye özel pasta siparişleri alıyoruz. Yılın diğer günlerine kıyasla siparişlerimiz çok daha fazla oluyor. Bu yoğunluk akşam saatlerine kadar sürüyor. Bu durum eski yıllara dayanıyor. Nüfus memurları eskiden yılda bir kez köylere gelirdi ve birçok kişinin doğum gününü 1 Ocak olarak kaydederdi. Bizdeki yoğunluk batı illeriyle aynı değil. Onlarda sadece 31 Aralık yoğunluğu olurken, bizde iki gün üst üste yoğunluk yaşanıyor" dedi.

"HERKESİN DOĞUM TARİHİ 1 OCAK YAZILMIŞ"

Bölgede doğum günü yoğunluğunun her yıl tekrarlandığını belirten bir diğer pastane personeli İsmail Cengül ise "Bu durum tamamen nüfus kayıtlarından kaynaklanıyor. O dönemlerde memurlar, gelen giden herkesin doğum tarihini 1 Ocak olarak yazmış. Bu da bizim işlerimize olumlu yansıyor. Pasta siparişlerimiz bugün oldukça yoğun. Özellikle 45-50 yaş aralığındaki birçok kişinin doğum günü bugün" diye konuştu.

Bir ilin pastanelerinde büyük telaş var: Herkesin doğum tarihini 1 Ocak yazmışlar 7Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Van doğum
