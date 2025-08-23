SPOR

Barış Alper Yılmaz transferinde flaş gelişme! NEOM'un yeni teklifi ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen NEOM'un teklifini yükseltme kararı aldığı öğrenildi. Suudi Arabistan ekibinin Barış Alper Yılmaz için yaptığı yeni teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz depremi sürüyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM'un 40 milyon euroluk teklifinin ardından başlayan süreçte dün ciddi gelişmeler yaşandı. Başkan Dursun Özbek, "Barış Alper önemli oyuncumuz. Takımı muhafaza edeceğiz" sözüyle transferi veto etti.

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan ise adeta ayrılık sinyali verdi, "Tüm görüşmeler kulüp yönetimin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Barış'a 'Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız' sözü verilmiştir. Barış'ın söz hakkı olmalı" dedi.

Suudi Arabistan ekibi NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a şu ana kadar bonuslarla beraber 40 milyon euroluk bir teklif sundu. NEOM, 25 yaşındaki yıldıza da 15 milyon euroluk maaş önerdi. Ancak Galatasaray tarafı Barış Alper konusunda kesin olarak 50 milyon euro bonservis istiyor.

AVRUPA İÇİN İZİN YOK

Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz için, "Takımı muhafaza edeceğiz. Galatasaray başkanının 'Transfer teklifi var, satalım' gibi tutumu olamaz. Avrupa hedefimiz var" diye konuştu.

OKAN BURUK DEVREDE

Barış Alper Yılmaz'ın hem antrenmanlara katılmama hem de ayrılmak istemesi sonrası Teknik Direktör Okan Buruk devreye girdi. Başarılı teknik adam, öğrencisiyle özel olarak görüşecek.

7.5 MİLYON EURO TALEBİ

NEOM'un 15 milyon euro maaş önerdiği Barış Alper Yılmaz'ın kalmak için Galatasaray'dan 7.5 milyon euro maaş beklediği bildirildi. Sarı-kırmızılıların 5 milyon euro önerdiği kaydedildi.

NEOM TEKLİF ARTIRACAK

Suudi Arabistan kulübü NEOM, son gelişmelerin ardından Barış Alper Yılmaz için teklif yükseltme kararı aldı. Galatasaray'a 40+5 milyon euro sunulacak. Son karar sarı-kırmızılı yönetimde.

