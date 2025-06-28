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Barış anlaşması imzalanıyordu! Donald Trump muhabire bakın ne dedi! Oval ofisteki şaşırtan anlar...

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Jale Uslu

Uzun yıllardır savaşan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında ara buluculuk yapan ABD, barış anlaşması imzalamak için tarafları oval ofiste topladı. Basın mensuplarının da yer aldığı ofiste Trump'ın dikkatini Afrikalı muhabir Hariana Veras çekti. Konuşma yapan Veras'ın sözleri bitince Trump'ın muhabire söylediği sözler gündem oldu.

30 yıldır savaşan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında barış anlaşması imzalandı. Ara buluculuk yapan Trump, tarafları Oval Ofis'te ağırladı.

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Tarafları Oval Ofis'te ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump "Bugün olağanüstü bir başarıyı, barışı kutluyoruz. KDC ve Ruanda arasındaki anlaşma tarihi nitelikte." açıklamasını yaptı. Anlaşmada "toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi", "düşmanlıkların sona erdirilmesi", "silahlı devlet dışı grupların çatışma alanlarından çekilerek silahsızlandırılması", "ortak bir güvenlik koordinasyon mekanizması kurulması", "mültecilerin geri dönüşünün sağlanması", "insani yardımların ulaştırılması ve bölgesel ekonomik işbirliğinin kolaylaştırılması" gibi taahhütler yer alıyor.

MUHABİRİ ÇOK BEĞENDİ!

Oval ofiste yer alan bir Afrikalı muhabir Hariana Veras Trump'a Kongo Devlet Başkanı'nın kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermek istediğini söyledi.

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Veras, "Başkan Tshisekedi, yaptığınız şeyden dolayı size çok minnettar" dedi. Muhabirin sözlerinin ardından ise muhabire dönerek "Çok güzelsin" dedi. Ardından da "Keşke senin gibi daha çok muhabirim olsaydı." deyince ofistekiler kahkahaya boğuldu.

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trump
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