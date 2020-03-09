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Barış Arduç Çukur'un kadrosuna dahil oldu! (Barış Arduç kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 15:04 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen fenomen dizi Çukur’a 3. sezonunda sürpriz bir isim dahil oluyor. Her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna Barış Arduç katıldı. Barış Arduç dizide Çağatay Erdenet'in küçük kardeşi olarak yer alacak.

Barış Arduç Çukur'un kadrosuna dahil oldu! (Barış Arduç kimdir?)

Çukur'un kadrosuna bir bomba isim daha katıldı. Her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna Barış Arduç katıldı.

Üç sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek senaryosu, gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken ‘Çukur’un kadrosuna katılan Barış Arduç bundan önceki rollerinden çok farklı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak.

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Başarılı oyuncu Koçovalılar’ın büyük düşmanı Çağatay Erdenet’in küçük kardeşi olarak hikayeye dahil olacak. Arık Böke Erdenet’in gelmesi ailede kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre’de doğumuştur. Ekol Drama’da oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine ilk adımını Pis Yedili dizisi ile yapmıştır. Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Benim İçin Üzülme, Bugünün Saraylısı ve Racon: Ailem İçin projelerinde yer almıştır. 2015 yılında Star Tv’de yayınlanmaya başlayan Kiralık Aşk dizisi ile bütün dikkatleri üzerine çekmiştir ve kariyerinde önemli bir çıkış yapmıştır. 2014 yılında ilk sinema filmi olan Deliha'da rol almıştır.

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