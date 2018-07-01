Barış Arduç şaşırttı! Kaslar nerede?

Oyuncu Barış Arduç, Marmaris-Bozburun açıklarında demirli teknede arkadaşı ile tatilde.

Yıllardır kick-boks yapan, düzenli ağırlık çalışan, futbol oynayan oyuncu Instagram’dan kaslı fotoğraflarını paylaşıyor.

Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Barış Arduç’un teknede çekilen fotoğrafları şaşırttı.

Arduç’un kaslarının eridiği, baklavalarının yerine göbeğinin belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

GUPSE’SİZ TATİL

Yaklaşık dört yıldır oyuncu Gupse Özay’la aşk yaşan Arduç tatiline arkadaşlarıyla devam ediyor. Gupse Özay ise İstanbul’da.. (Hürriyet)



