MAGAZİN

Barış Arduç şaşırttı! Kaslar nerede?

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2018 10:32 | Son Güncelleme

Oyuncu Barış Arduç, Marmaris-Bozburun açıklarında arkadaşlarıyla tatil yaparken görüntülendi. Arduç'un son hali herkesi şoke etti

Barış Arduç şaşırttı! Kaslar nerede?

Oyuncu Barış Arduç, Marmaris-Bozburun açıklarında demirli teknede arkadaşı ile tatilde.

Yıllardır kick-boks yapan, düzenli ağırlık çalışan, futbol oynayan oyuncu Instagram’dan kaslı fotoğraflarını paylaşıyor.

Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Barış Arduç’un teknede çekilen fotoğrafları şaşırttı.

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Arduç’un kaslarının eridiği, baklavalarının yerine göbeğinin belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

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GUPSE’SİZ TATİL

Yaklaşık dört yıldır oyuncu Gupse Özay’la aşk yaşan Arduç tatiline arkadaşlarıyla devam ediyor. Gupse Özay ise İstanbul’da.. (Hürriyet)


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Barış Arduç Barış Arduç kas

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