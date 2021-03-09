Barış Atay'dan Özdemir Erdoğan'a şok cevap: Çocuk istismarı kendisiyle başladı herhalde...

Sanatçı Özdemir Erdoğan, son günlerde sık sık Zeki Müren hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelirken, Milletvekili Barış Atay Erdoğan'ı beklemediği yerden yakaladı.
Özdemir Erdoğan yaptığı açıklamada "Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT’ler nereden çıktı?" diyerek tepkileri bir kere daha üzerine çekmişti.
Barış Atay, Twitter hesabından şu sözlerle Erdoğan'a tepki gösterdi:
"Bu durumda, çocuk istismarı da kendisiyle başladı herhalde.
1976’da 36 yaşındayken söylediği “Keman Öğretmeni” şarkısında 16 yaşında bir kız çocuğuna
“Aşık mı oluyorum?
20 yaş farka rağmen” diye söz yazdığına göre..."
Özdemir Erdoğan'ın "Keman Öğretmeni" şarkısının sözleri ise şöyle:
Hazır mısınız?
Evet, efendim
Kemanın akordu tamam mı?
Evet
İyi, başlayabiliriz
Fa
La mi
Re mi fa
Mi'ye dikkat et
Affedersiniz
Sol
Si fa
Sol la si
La si do la fa
Nedir bu duyduğum heyecan?
Bambaşka bir duyguyla coşuyor şu an içim
Nasıl da parlıyor gözlerim
Bir duygu unuttuğum
Kaplıyor her yanımı
Aşık mı oluyorum?
20 yaş farka rağmen
Ben
Sana
Söylemek
İstiyorum ki
Ben
Seni
Öyle çok
Seviyorum ki
Seninle birlikte göz göze
Geldiğimiz anlarda
Bir garip oluyorum
Bilmem ne olacak sonum
Sana ders vermek için
Günleri sayıyorum
Aşık mı oluyorum?
20 yaş farka rağmen
İyi, yarından sonra görüşürüz
Hayır efendim
Perşembe öyleyse?
Hayır efendim, artık dayanamayacağım
Neden, derse devam etmek istemiyor musun?
Hayır efendim
Peki ama neden?
Çünkü, çünkü ben de sizi seviyorum
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