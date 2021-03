Barış Atay'dan Özdemir Erdoğan'a şok cevap: Çocuk istismarı kendisiyle başladı herhalde...

Sanatçı Özdemir Erdoğan, son günlerde sık sık Zeki Müren hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelirken, Milletvekili Barış Atay Erdoğan'ı beklemediği yerden yakaladı.

Özdemir Erdoğan yaptığı açıklamada "Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT’ler nereden çıktı?" diyerek tepkileri bir kere daha üzerine çekmişti.

Barış Atay, Twitter hesabından şu sözlerle Erdoğan'a tepki gösterdi:

"Bu durumda, çocuk istismarı da kendisiyle başladı herhalde.

1976’da 36 yaşındayken söylediği “Keman Öğretmeni” şarkısında 16 yaşında bir kız çocuğuna

“Aşık mı oluyorum?

20 yaş farka rağmen” diye söz yazdığına göre..."

KEMAN ÖĞRETMENİ ŞARKISININ SÖZLERİ

Özdemir Erdoğan'ın "Keman Öğretmeni" şarkısının sözleri ise şöyle:

Hazır mısınız?

Evet, efendim

Kemanın akordu tamam mı?

Evet

İyi, başlayabiliriz

Fa

La mi

Re mi fa

Mi'ye dikkat et

Affedersiniz

Sol

Si fa

Sol la si

La si do la fa

Nedir bu duyduğum heyecan?

Bambaşka bir duyguyla coşuyor şu an içim

Nasıl da parlıyor gözlerim

Bir duygu unuttuğum

Kaplıyor her yanımı

Aşık mı oluyorum?

20 yaş farka rağmen

Ben

Sana

Söylemek

İstiyorum ki

Ben

Seni

Öyle çok

Seviyorum ki

Seninle birlikte göz göze

Geldiğimiz anlarda

Bir garip oluyorum

Bilmem ne olacak sonum

Sana ders vermek için

Günleri sayıyorum

Aşık mı oluyorum?

20 yaş farka rağmen

İyi, yarından sonra görüşürüz

Hayır efendim

Perşembe öyleyse?

Hayır efendim, artık dayanamayacağım

Neden, derse devam etmek istemiyor musun?

Hayır efendim

Peki ama neden?

Çünkü, çünkü ben de sizi seviyorum