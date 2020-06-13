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Barış Falay hayranlarına müjde! Yeni projeyle geri dönüyor

DİZİ HABERLERİ  | 13.06.2020 10:59 | Son Güncelleme

Bir dönemin fenomen dizisi olan Ezel'de Kerpeten Ali karakterine hayat veren Barış Falay uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.

Barış Falay hayranlarına müjde! Yeni projeyle geri dönüyor

Başarılı oyuncu Barış Falay'dan sevenlerine müjdeli haber geldi. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu yeni projesiyle izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Paramparça dizisinden bu yana hiçbir projede yer almayan Falay, Netflix'in yeni yapımında yer alacak.

SEVİLEN DİZİNİN TÜRKİYE UYARLAMASI

Netflix’te yayımlanan Call My Agent dizisinin Türkiye uyarlaması “Menajerimi Arayın” dizisinin başrolü Barış Falay oldu. Falay’ın Canan Ergüder ile başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler de yer alacak.

Kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle Ege’ye gittiklerini belirten Barış Falay, yeni iş anlaşması yaptığını da ilk kez açıkladı. “Ben de özledim dönüyorum televizyonlara” diye konuşan oyuncu, yeni rolünün de çok farklı olacağını anlattı.


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