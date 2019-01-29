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Barış Manço vefatının 20. yılında Kadıköy'de anılacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.01.2019 20:59 | Son Güncelleme

Barış Manço vefatının 20'inci yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Barış Manço ölüm yıldönümü olan 1 Şubat'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" etkinliğinde Aydilge konseri ile anılacak. Barış Manço'nun 81.300 posta kodu ile bilinen adresi de etkinlik adreslerinden biri olacak.

Barış Manço vefatının 20. yılında Kadıköy'de anılacak

"Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" etkinliği Barış Manço'nun ölüm yıldönümü olan 1 Şubat Cuma günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde saat 20:00'de başlayacak. Aydilge'nin konser vereceği gecede Manço'nun ailesi, dostları, sevenleri bir araya gelecek ve onun şarkılarını söyleyecek.

'ADAM OLACAK ÇOCUK'UN MİNE ABLASI PİYANO BAŞINDA
Kadıköy Belediyesi'nin, Manço ailesi ve Halkbank'ın desteğiyle 2010 yılında müze haline dönüştürülen Barış Manço'nun yaşadığı, eserlerini ürettiği Moda'daki 81.300 posta kodlu evi 31 Ocak 24:00'e kadar açık olacak. 1 Şubat günü ise müze kapanış saati olan 17:00'ye kadar görülebilecek. Barış Manço'nun heykelinin yanı sıra, eşyalarının görülebileceği müze evinde, 'Adam Olacak Çocuk' programında Barış Manço'ya piyanosu ile eşlik eden Mine Mucur yine piyanosunun başında Barış Manço parçaları çalacak, solist Nebi Birgi şarkılarını söyleyecek.

BARIŞ MANÇO ANISINA İLLÜSTRASYON KİTABI
Etkinliklerin yanı sıra Kadıköy Belediyesi Barış Manço'nun anısına, Barış Manço'nun şarkılarının çizimlerinin yer aldığı bir illüstrasyon kitabı da okuyucu ile buluşturacak. 10 bin adet basılan ve karikatür sanatçısı Gökçe Akgül tarafından çizilen illüstrasyonlarda Barış Manço'nun 'Arkadaşım Eşek', 'Nane Limon Kabuğu', 'Ayı', 'Süper Babaanne', 'Domates, Biber, Patlıcan' gibi dilden dile, kuşaktan kuşağa dolanan 13 parçasının çizimleri yer alıyor.


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