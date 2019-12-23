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Barış Manço vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 23.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

Barış Manço vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak

İSTANBUL (AA) - Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak.

Albümde, Türkiye'de rock müziğin öncülerinden aynı zamanda Anadolu rock türünün kurucuları arasında sayılan Manço'nun eserlerini 20 ünlü şarkıcı seslendirecek.

Gelecek yıl nisan ayında müzikseverlerle buluşturulması planlanan "20. yıl Barış Manço" adlı albüm, Manço Prodüksiyon ve Moko ortak yapımıyla çıkarılacak.

Barış Manço'nun vefatının 20. yılına özel hazırlanacak "saygı" albümünde, sanatçının bilinen ve bilinmeyen 20 şarkısı yer alacak.

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