Barış Murat Yağcı'dan İrem Derici açıklamaları: Küfürbaz ve insanları kandırdı

Program sunucularının sorularına yanıt veren ve adı bir dönem şarkıcı İrem Derici ile anılan oyuncu-foto model Barış Murat Yağcı şunları söyledi: “Boyum 1.99 cm, ayakkabı ile 2,01 cm. Türkiye’de modellik yapmıyorum. Çünkü Türkiye erkek modeller için çok iyi bir market değil. İtalya, Fransa varken neden burada modellik yapayım ki? Orada büyük bir marka ile çalışıyorsunuz burada ona yakın bir marka yok. “Fashion Week’e gitseniz asgari ücretin üçte biri para veriyorlar. Gerek yok yani…”

“Sektöre ilk girdiğimizde uzun boyun, dövmelerin ya da boylu bir adam olmanın dezavantajlarını yaşadım. “5 yıl önce annem kanser oldu. O olay olmasaydı ben Türkiye’ye dönmezdim. Kesin söylüyorum asla dönmezdim. Temelli dönüş yapmam gerektiğinde bana bir aydınlanma geldi. Alkol kullanımı, her gece bir kızla görüntülenme bunların hepsini 5 yıl önce bıraktım…” Birce Akalay benim kuzenim. 3 yıldır kendisiyle görüşmüyoruz. O bana yardım etmedi, ona kızgınım diye bir şey asla yok. Böyle bir talebim de olmadı. Bir gün dayım annemi aradı. Olay saçma sapan bir yerlere gitti. Benim Birce ile bir sorunum yok. Birce üzerinden de prim yapmam. Biz aynı yatakta yatardık. Ben hayatımda ilk kez başrol oldum ve sektörü yeni anladım. Başrol yoğunluğundan dolayı ailesine vakit ayıramamış olabilir. İki kez boşandı, özel hayatında sıkıntılar olabilir. Şuradan çıkıp gelse sarılırım. Son halini beğenmedim, normal bir psikoloji olduğunu düşünmüyorum.”