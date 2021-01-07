Barış Murat Yağcı Fenerbahçe forması giyince...

Birlikteliklerini artık saklamayan Survivor Barış ve Nisa çiftinin aşkları bir sonraki aşamaya geçti. Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na Beyoğlu’nun ortasında diz çökerek evlenme teklifi etti.

Diz çöktüğü anlarla gündeme gelen Yağcı şimdi ise Fenerbahçe forması giymesiyle gündemde...

Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile girdiği iddiayı kaybedince Fenerbahçe forması giydi. O anları paylaşan Survivor Barış taraftardan tepki gördü.

