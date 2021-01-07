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Barış Murat Yağcı Fenerbahçe forması giyince...

07.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Barış Murat Yağcı Fenerbahçe forması giyince...

Geçtiğimiz gün Taksim'de sevgilisi Nisa Bölükbaşı'ya evlilik teklifi eden Barış Murat Yağcı Fenerbahçe forması giyince olay oldu.

Birlikteliklerini artık saklamayan Survivor Barış ve Nisa çiftinin aşkları bir sonraki aşamaya geçti. Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na Beyoğlu’nun ortasında diz çökerek evlenme teklifi etti.

Diz çöktüğü anlarla gündeme gelen Yağcı şimdi ise Fenerbahçe forması giymesiyle gündemde...

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Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile girdiği iddiayı kaybedince Fenerbahçe forması giydi. O anları paylaşan Survivor Barış taraftardan tepki gördü.

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