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Barış Murat Yağcı kimdir, sevgilisi kim ve aslen nereli? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında?

14.01.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star kadrosunda yarışacak isimlerden biri de daha önce Survivor 2020 finalistlerinden olan Barış Murat Yağcı oldu. Modellik ile uğraşan ve onun dışında oyunculuk da yapmış olan Barış Murat Yağcı, 2013 yılına kadar yurt dışında hayatını sürdürmüştür. Yağcı ayrıca Gastronomi Bölümü mezunudur. Peki Barış Murat Yağcı kimdir, sevgilisi kim ve aslen nereli? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Barış Murat Yağcı kimdir, sevgilisi kim ve aslen nereli? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında?

TV8'in sevilen yarışması Survivor 2020 finalistlerinden biri olarak bilinen Barış Murat Yağcı'nın bu sene Survivor'ın yeni sezonu olan Survivor All Star'da yarışması bekleniyor. Pek çok televizyon dizisinde de rol alan Barış Murat Yağcı'nın hayatı araştırma konusu oldu. Peki Barış Murat Yağcı kimdir, sevgilisi kim?

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir Çeşme Alaçatı'da dünyaya gelmiştir ve boyu 1,99'dur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci defa devam etmektedir. Yağcı'nın, ayrıca gastronomi alanında tahsili de bulunmaktadır.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamakta olan Yağcı, sakatlanmasının ardından basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmıştır ve bir dönem modellik yapmıştır.

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır ve oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlangıç yapmıştır.

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Ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırmış olan oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterine hayat vermiştir. Yağcı, oyunculuğu maddiyat dışında ayrıca manevi tatmin için yaptığını açıklamıştır.

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN SEVGİLİSİ KİMDİR?

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Barış Murat Yağcı'nın daha önce Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı biliniyordu. Şimdilerde ise sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.

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TV8 survivor Barış Murat Yağcı
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