Barış ve Baran Solar kimdir? O Ses Türkiye finalistleri ikiz kardeşler hakkında tüm bilgiler

O Ses Türkiye yarışmasının finalistleri arasında yer alan Barış ve Baran Solar kardeşler söylediği türkülerle finale damga vurdu. O Ses Türkiye sahnesine ilk olarak Girme Yola Sen türküsünü seslendiren iki kardeşler, jüri üyelerini büyülemişti. Kardeşler jüri üyesi Beyaz'ı seçerek yarışmada yollarına devam etmişti.

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Barış ve Baran Solar kardeşlerin müziğe başlama hikayeleri de jüri üyelerini çok etkilemişti. Babalarını küçük yaşta kaybeden kardeşler, gitar ve bağlama çalmayı ise babalarının çalıştığı cezaevindeki mahkumların öğrettiğini anlattı.

İkiz kardeş olan Barış ve Baran Solar, O Ses Türkiye’ye katıldıkları gün hayatları hakkında bilgi vermişti. Üniversiteyi Milli Eğitim bursuyla İtalya’da okuyan Barış Solar, İstanbul’dan; öğretmenlik yapan Baran Solar ise Ankara’dan yarışmaya katılıyor. 33 yaşında olan ikili 12 yıldır müzikle ilgileniyor. Rahmetli babaları cezaevinde çalışan Solar kardeşler, bağlama çalmayı mahkumlardan öğrendiklerini söylediler.



