Barış Yurtçu'dan romantik paylaşım

Barış Yurtçu-Deniz Baysal çifti, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Yurtçu ile mutlu bir evlilik sürdüren Baysal, 30 yaşına bastı.

Eşinin doğum gününde romantik bir paylaşımda bulunan şarkıcı, Deniz Baysal ile aşk pozunu Instagram hesabından yayınladı.

Barış Yurtçu, eşinin yeni yaşını, "Canımın içi... Dert ortağım... Dalgalı denizim... Deno'm... İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice yıllara sevgilim" sözleriyle kutladı.

Baysal da eşinin paylaşımına, "Sevgilim... Sen de iyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Seni çok seviyorum" şeklinde yanıt verdi.

