Barselona'nın göbeğinde zeybek sürprizi!  İzmirli efeyi yabancılar hayranlıkla izledi

İzmirli folklor eğitmeni Tansu Akarsu, yurt dışı seyahatlerine kültürel bir boyut kazandırarak Avrupa’nın simge noktalarında efe kıyafetiyle zeybek oynuyor. Akarsu, Türk kültürünü dünyanın önemli meydanlarına taşıyor.

Gökçen Kökden

Folklor eğitmeni Tansu Akarsu, eşiyle birlikte çıktığı her seyahati bir kültür yolculuğuna çeviriyor. Bugüne kadar 7 ülke ve 12 şehir gezen Akarsu, Avrupa’nın simge noktalarında efe kıyafetiyle zeybek oynuyor ve performanslarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

TARİHİ MEYDANLARDA ZEYBEK

Barselona nın göbeğinde zeybek sürprizi!  İzmirli efeyi yabancılar hayranlıkla izledi 1

Akarsu, performanslarını özellikle 300 ila 500 yıllık tarihi anıtların önünde sergilemeyi tercih ediyor. Avrupa’nın yoğun turist çeken meydanlarında efe kıyafetleriyle zeybek oynayan eğitmen, kısa sürede kalabalıkların ilgisini çekiyor.

Zaman zaman binin üzerinde kişinin etrafında toplandığını belirten Akarsu, birçok kişiyle fotoğraf çektirdiğini ve kostüme dair sorular aldığını söylüyor. Ona göre bu ilgi, kültür tanıtımı için önemli bir fırsat.

'MİLLİ MÜCADELE RUHUNU TAŞIYORUM'

Barselona nın göbeğinde zeybek sürprizi!  İzmirli efeyi yabancılar hayranlıkla izledi 2

Zeybeğin yalnızca bir halk oyunu olmadığını vurgulayan Akarsu, bu dansın Kuvâ-yi Milliye ve Milli Mücadele ruhunu temsil ettiğini ifade ediyor. Çakırcalı Mehmet Efe, Demircili Mehmet Efe ve Yörük Ali Efe gibi tarihsel figürlerin izinden gittiğini belirten eğitmen, sahneye çıktığında bu mirası temsil ettiğini dile getiriyor.

19. YÜZYIL KOSTÜMÜYLE SAHNEYE ÇIKIYOR

Barselona nın göbeğinde zeybek sürprizi!  İzmirli efeyi yabancılar hayranlıkla izledi 3

Akarsu’nun tercih ettiği kostüm de dikkat çekiyor. 19. yüzyıla ait geleneksel zeybek kıyafetlerini kullandığını belirten folklor eğitmeni, Cumhuriyet döneminde başlıkların kısaldığını ancak görsel olarak daha etkileyici olduğu için eski dönem kostümünü tercih ettiğini söylüyor.

Barcelona’da Sagrada Familia önünde sivil kıyafetle oynadığı bir performansta dahi yüzlerce kişinin etrafında toplandığını aktaran Akarsu, İngiltere’den gelen bir Türk vatandaşının kendisini Londra’ya davet ettiğini de ifade ediyor.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Performansı izleyen Türk vatandaşları ise memnuniyetlerini dile getiriyor. Akarsu ile fotoğraf çektiren bir izleyici, “Bizi ve kültürümüzü temsil eden birini görmek gurur verici” sözleriyle duygularını paylaştı.

