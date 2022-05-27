HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bartın'da heyecanlandıran keşif! Heyelan sonrası ortaya çıktı

Bartın'da heyecanlandıran keşif! Heyelan sonrası ortaya çıktı

27.05.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Aşağıdere köyündeki heyelanla oluşan hasarı, iş makineleriyle onarmaya çalışanlar, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 'Phallos' bereket objesi buldu. Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri köyde inceleme başlattı.

Bartın'da heyecanlandıran keşif! Heyelan sonrası ortaya çıktı

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelan sonrası bölgede yol açma ve toprak yığınlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri ile yürütülen çalışmalar sırasında toprak içerisinde çapı yarım metre, uzunluğu bir metre ebatlarında olan kireç taşından yapılmış obje bulundu.

d3da3ffa-7c68-470f-a628-0dd5036917ba

Yetkililere haber verilmesi üzerine Amasra Müze Müdürlüğüne bağlı ekiplerce tarihi eser olduğu değerlendirilen obje yerinde incelendi.

efe88c92-c9e8-46c4-981c-24def0304697

Roma dönemine ait ve bereketi simgeleyen Phallos türü eserlerden olduğu değerlendirilen objenin Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek koruma altına alınacağı öğrenildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır Bir dizisi oyuncusu Mahmut Çağlar neden gündemde?Sıfır Bir dizisi oyuncusu Mahmut Çağlar neden gündemde?
Gaziantep'te facia son anda önlendi, ilk görüntüler ortaya çıktıGaziantep'te facia son anda önlendi, ilk görüntüler ortaya çıktı
Cinsel istismarda bulundu! Skandal savunmaCinsel istismarda bulundu! Skandal savunma
Anahtar Kelimeler:
Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Korkunç kazada kahreden detay

Korkunç kazada kahreden detay

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Bir isim daha tartışmaya katıldı

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Bir isim daha tartışmaya katıldı

Kulislerde 'aday' hareketliliği! İmamoğlu detayı: 1 puan...

Kulislerde 'aday' hareketliliği! İmamoğlu detayı: 1 puan...

İlginizi Çekebilir

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Şekli biraz garip olsa da faydası inanılmaz! Demeti 35 TL

Şekli biraz garip olsa da faydası inanılmaz! Demeti 35 TL

Günlük burç yorumları: Telaşa kapılmayın!

Günlük burç yorumları: Telaşa kapılmayın!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.