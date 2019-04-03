Baş başa tatil kaçamağı

Çalışma programları çok yoğun olan çift, buldukları ilk fırsatta baş başa tatile çıktı.
Behati Prinsloo eşi Adam Levine'la tatilde
Model Behati Prinsloo ile müzisyen eşi Adam Levine Meksika'da yorgunluk atıyor.
İki çocuk sahibi olan çift, Cabo San Lucas'ta kaldıkları villanın önünde görüntülendi.
Adam Levine ile bütün bedenini kaplayan dövmeleriyle dikkat çekti.
Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için uzun uzun koruyucu kullanan Namibyalı Behati Prinsloo, daha sonra günün keyfini çıkardı.
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