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Baş başa tatil kaçamağı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2019 11:15 | Son Güncelleme

Ünlü çift yoğun programdan fırsat bulup baş başa tatil kaçamağı yaptı.

Çalışma programları çok yoğun olan çift, buldukları ilk fırsatta baş başa tatile çıktı.

Behati Prinsloo eşi Adam Levine'la tatilde

Model Behati Prinsloo ile müzisyen eşi Adam Levine Meksika'da yorgunluk atıyor.
İki çocuk sahibi olan çift, Cabo San Lucas'ta kaldıkları villanın önünde görüntülendi.
Adam Levine ile bütün bedenini kaplayan dövmeleriyle dikkat çekti.
Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için uzun uzun koruyucu kullanan Namibyalı Behati Prinsloo, daha sonra günün keyfini çıkardı.
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