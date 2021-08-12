MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Baş Belası 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İpek ve Şahin'i yakınlaştıran olay!

Baş Belası 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İpek ve Şahin'i yakınlaştıran olay!

12.08.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası’nın 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir’in paylaştığı Baş Belası'nın yeni bölümünde İpek ve Şahin arasında yakınlaşma yaşanıyor. Diğer yandan ise Şahin ve İpel bir gencin ölümünü araştırmaya başlıyor.

Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek’in eğlenceli öyküsünü konu alan Baş Belası dizisinin 13 Ağustos Cuma ekrana gelecek olan 9. yeni bölümünden 2. fragman izleyiciyle buluştu.

9-bolum-foto-galeri-1628669927756

BAŞ BELASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ameliyata alınan Doruk yaşam savaşı verirken bu durumdan kendini sorumlu tutan İpek perişandır. İpek'i bu vicdan azabından kurtarmak isteyen Şahin'in sözleri ikilinin daha da yakınlaşmasını sağlar. Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlar.

9-bolum-foto-galeri-1628669928006

Bir uçurumun dibinde bulunan gencin ölümünün ardındaki sırları çözmek kolay olmayacaktır. Şahin, savcı yardımcısı tarafından kendisine iletilen bilgiyi İpek'le paylaşır ve ikili bu ipucunun peşine düşer.

9-bolum-foto-galeri-1628669928140

'Şebeke'ye ulaşmalarını sağlayacak bir iş insanının evine giden ikili, yaptıkları araştırmada yeni bir anahtar ele geçirir. Bu araştırmalarının sonunda Şahin'i şok edecek bir sonuç ortaya çıkacaktır.

9-bolum-foto-galeri-1628669929906

BAŞ BELASI SON BÖLÜM KONUSU

Cinayetle suçlanan Nazlı büyük bir korku içindedir. İpek ise arkadaşına gerçeği ortaya çıkaracağına dair söz verir.

Diğer taraftan Doruk, Nermin'e hislerini açıklamaya karar verir. Doruk'un itirafı Nermin'i oldukça şaşırtacaktır. Arkadaşının durumuna üzülen İpek'in moralini düzeltmek isteyen Şahin onu yemeğe çıkarır. Yemekte aralarında geçen sohbet Şahin'le İpek'i birbirine iyice yaklaştırır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seksi mayolu paylaşım! Sevgilisi Hamza Yazıcı'dan dikkat çeken yorumSeksi mayolu paylaşım! Sevgilisi Hamza Yazıcı'dan dikkat çeken yorum
PARTNERNesrin Cavadzade: Çabuk açın kapıyı!Nesrin Cavadzade: Çabuk açın kapıyı!
MİT dizisi Teşkilat'ın hayranlarına müjde! Ünlü oyuncu paylaştıMİT dizisi Teşkilat'ın hayranlarına müjde! Ünlü oyuncu paylaştı
Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu Seçkin Özdemir Baş Belası dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinop, Samsun ve Kastamonu'da sel! Risk sürüyor

Sinop, Samsun ve Kastamonu'da sel! Risk sürüyor

5 yıldızlı otelde feci ölüm! Sinir krizi geçirdiler

5 yıldızlı otelde feci ölüm! Sinir krizi geçirdiler

Üniversitedeki maaş vurgununu Sayıştay raporu ortaya çıkardı

Üniversitedeki maaş vurgununu Sayıştay raporu ortaya çıkardı

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber! "Hortumla dayak yedi" iddiası

Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber! "Hortumla dayak yedi" iddiası

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.