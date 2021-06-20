Seyirciyle buluşmaya saatler kala Baş Belası dizisinin konusu, oyuncu kadrosu merak ediliyor. ARC Film imzası taşıyan Baş Belası dizisinin yönetmen koltuğunda ise Murat Onbul yer alacak. Son zamanlarda ekranlarda dönen fragman ile ilgi çekmeyi başaran dizinin oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki Baş Belası dizisinin oyuncuları kimdir? İşte Baş Belası dizisinin karakterleri... BAŞ BELASI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar ve Ramazan Demirli gibi isimlerin senaryosunu kaleme adlığı Baş Belası dizisinin konusu şe şekildedir: Başarılı bir eğitim hayatı geçirmesine rağmen erken yaşta evlenen ve hiç mesleğini yapmayan İpek Gümüşçü'nün, hayatının dönüm noktasını yaşamasının ardından emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. Öte yandan mesleğine başlayan Gümüşçü'nün, cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya geldiği zıt anları ve tanışmaları ile evrilecek yolu da ekranlara aktarılacak. BAŞ BELASI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR? İrem Helvacıoğlu/ İpek Gümüşçü

Dış görünüşe ile ilgi çektiği kadar zekasıyla da ilgi çeken İpek Gümüşçü, sosyetenin tanındık simalarından ve hiç maddi zorluk çekmemiş mükemmel bir hayata sahiptir. Bunun yanı sıra iyi bir eğitim kariyerine sahip olan Gümüşçü, psikoloji mezunu olmasına, üzerine bir de klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmasına rağmen hiç görevini yapmamış, erken yaşta evlenip ev kadını olarak sürdürmüş hayatını. Ancak eşinin yaptığı hatalar nedeniyle hayatının dönüm noktasını yaşayan Psikoloji mezunu olmasına, üzerine bir de klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmasına rağmen hiç çalışmamış, erken yaşta evlenip ev kadını olarak sürdürmüş yaşamını. Ancak eşinin yaptığı hatalar ile hayatının dönüm noktasını yaşayan Gümüşçü'nün mükemmel hayatı bir anda alt üst olur. Başına gelen aksilikler sonunda ise bir anda kendisini emniyette göreve başlarken bulur.



Seçkin Özdemir/ Şahin Kara

İşini severek yapan ketum ve karizmatik tavrıyla dikkat çeken aynı zamanda Cinayet Büro'nun başarılı başkomiseri. İşine karışılmasını pek sevmeyen, kendi doğrularından şaşmayan dışarıdan bakınca ukala gözüken birisi. Ancak hayatının derinlerine inince kız kardeşiyle birlikte bir yetimhanede büyümüş ve kendisi gibi polis olan kız kardeşinin kaybetmesiyle hayatının dönüm noktasını yaşamıştır. Bu nedenle sevgisini pek gösteremeyen birisidir. Rutinlerini seven, alışkanlıklarına bağlı Şahin'in hayatı, İpek'le çalışmak zorunda kalınca alt üst oluyor.

Dilara Aksüyek/ Nazlı Tüzün

İpek'in en yakın arkadaşı ve sosyetenin bilinen isimlerindendir.

Dış görünüşüne fazlaca dikkat eden, alımlı çoğu zaman agresif bir kadın. Dobra ve sevdikleri söz konusu olduğunda aşırı korumacı bir kadındır.

Bülent Düzgünoğlu/ Mehmet Yağcı Babacan tavırlarıyla sevilen, iyi insan ilişkileri kuran işinde uzman ve Cinayet Büro'nun amiri. İpek'in bu görevdeki yeteneğini anlayan ve göreve başlamasında adım atmasını sağlayan kişidir.

Emeklilik için gün sayıyor. Eşini kaybetmesinin ardından çocuklarına hem anne hem baba olmuş. Şahin'le çok yakınlar hatta oğlu gibi sevip kolluyor.

Neşe Baykent/Perihan Aydoğan

İpek'in annesi olan Periihan, yaşını hiç göstermeyen hoş, alımlı bir kadın. Çevresi ona Peri diyor. Cemiyet hayatının kraliçesiyken hiç sevmediği damadının hataları yüzünden hayatının dönüm noktasını yaşar. Peri gururlu ve baskın bir karakter, sözünün dinlenmesini seviyor. Aynı zamanda torununa çok düşkün. İpek'in emniyette çalışmasından da pek hoşlanmıyor. Taner Rumeli/ Yener Yılmaz

Cinayet Büro'nun eski başkomiseri, şimdinin emniyet müdür yardımcısı. Karizmatik,sert otoriter, zeki bir adam. Soğukkanlı biri ama onu çileden çıkartan Şahin. Şahin'e sinir oluyor. Yılmaz Kunt/ Doruk Akkaya

Cinayet büro ekibinin genç üyelerinden, komiser yardımcısı. Spora düşkün, dış görüntüsü ile dikkat çeken ama kendisinin farkında olmayan biri. Nermin'e karşı hissettiklerini zorlansa da içinde gizlemeye çalışıyor. Öte yandan Şahin komiserini idol olarak görür ve izinden gider.

Buse Buçe Kahraman/ Nermin Kuşçu

Cinayet Büro ekibinin genç ve güzel üyelerinden Komiser yardımcısı. Güzelliğinin altında gizli bir sert yapısı var. Mesleğine severek yapan, saklamaya çalışsa da fazlasıyla duygusal biri. Nermin deneyimsiz ama iyi bir saha polisi. Şahin'den izinden giden ancak İpek'in yeteneğini de görmezden gelemeyen biri.