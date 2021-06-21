Baş Belası’nın 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İpek ile Şahin Kadir’i bulacak mı?

İpek’in emniyete girmesiyle birlikte öğrendiği bilgi hayatını altüst eder. İpek’in, ‘’Bu işte beraberiz. O insanlar benim hayatımı mahvetti’’ sözleri Baş Belası’nın 2. yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek başlayan ve öyle de ilerleyen Baş Belası’nın ikinci bölümüne neler olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Emniyette ilk görevine başlayan İpek Gümüşçü, Şahin Kara ile aynı odayı paylaşmak zorunda kalıyor. İpek ile Şahin, İpek'in eşinin yıllardır bir suç şebekesine üye olduğunu öğreniyor ve onun peşine düşüyor. Şahin, İpek’e, ‘’Kocanı bulursak şebekeyi çökertiriz’’ diyor. İpek ise, ‘’Ben bu adamla 11 senedir evliyim, nasıl fark etmedim’’ diye kendisine kızıyor.
Baş Belası dizisinin 2. bölüm fragmanına İpek’in, ‘’Bu işte beraberiz, o insanlar benim hayatımı mahvetti’’ sözleri, damgasını vuruyor.
Evli, mutlu, çocuklu bir ev kadını olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı’nın aldatılmasını öğrenmesiyle sarsılır. Polisiye öykülere ilgi duyan psikoloji mezunu İpek, arkadaşıyla beraber bu olayı çözmek için ipuçlarını aramaya başlar ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur.
Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri Şahin Kara'ya şüpheli olarak ifade vermek durumunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle değişmeye başlar.
İpek'in senelerdir içerisinde yer aldığı muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı altüst olan İpek Gümüşçü’nün kendini toplaması adına çözmesi gereken bir bilmece bulunuyor.
Bu bilmeceyi çözmenin yolunu arayan İpek, emniyete psikolog alınacağı bilgisine ulaşır. Annesinin karşı çıkmasına rağmen mülakata girerek işe alınır fakat kendini pek de hoşlanmadığı Şahin Kara'yla beraber çalışırken bulur.
Şahin Kara da İpek Gümüşçü’ye güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünür.
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