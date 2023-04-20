Baş etmek nasıl yazılır, baş etmek yazımı nasıl olmalıdır? Baş etmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek insanların imla hatası yapmadan metin yazmasını sağlar. Bir cümlede yazım yanlışı yapıldığında o cümlenin anlamı değişebilir, Türkçe yanlış kullanılmış olur. Baş etmek kelimesi yazı dilinde sıkça hatalı kullanılan bir kelimedir. Özellikle ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiğinde pek çok kişinin kafası karışır. Bu sözcüğün doğru yazılışı hakkında TDK’den net bilgi almak mümkündür.

Baş etmek yazımı esnasında pek çok kişi bu sözcüğü bitişik yazarak yanlış yapar. Türkçede birleşik kelimelerin yazımı konusunda bazı kurallar vardır. Ancak bazı istisnalar da söz konusudur. Bu nedenle TDK resmî internet sitesine bakarak sözcüklerin doğru kullanımı öğrenilebilir. Baş etmek TDK kuralları gereğince her zaman ayrı yazılması gereken bir sözcüktür. "Başetmek" şeklinde birleşik olarak yazıldığında ise imla hatası yapılmış olur.

Baş etmek ayrı mı yazılır?

Türkçeyi doğru kullanmak isteyen kişiler, baş etmek bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı diye merak eder. Direnç göstermek, gücü yetmek anlamlarına gelen bu kelime her zaman ayrı yazılmalıdır. Çünkü Türkçenin şöyle bir kuralı vardır: İki kelime birleştiğinde bu kelimelerden hiçbiri ya da ikincisi anlam değişikliğine uğramıyorsa bu yeni oluşan birleşik kelime ayrı yazılmalıdır. Baş etmek sözcüğünde de bu kural geçerlidir. Dolayısıyla baş etmek şeklide ayrı yazılması doğrudur.

Baş etmek yazımı ile ilgili örnek cümleler

Baş etmek doğru yazılışı ile ilgili en net ve güvenilir bilgiye TDK’den ulaşmak mümkündür. Çünkü TDK Türkçede yer alan tüm kelimelerin doğru yazılışı ve anlamlarını içeren kapsamlı bir sözlüktür. Burada belirtilen kurallara göre Türkçeyi kullanmak gerekir. Baş etmek kelimesinin yazımı ile ilgili şu örnekler verilebilir: