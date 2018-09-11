MAGAZİN

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a 210 bin liralık doğum günü hediyesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2018 10:52 | Son Güncelleme

Modacı ve stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, önümüzdeki ay doğum günü olan eşine hediye olarak Londra'daki bir galeriden 210 bin liraya 4 tablo aldı.

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a 210 bin liralık doğum günü hediyesi

Organize İşler 2 ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'la 2 yıldır evli olan Başak Dizer Tatlıtuğ, önümüzdeki ay 35 yaşına girecek eşi için kesenin ağzını açtı.

Takvim'in haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, işleri dolayısıyla İstanbul'da kalırken Başak Dizer de geçen gün kardeşi Buket Dizer ve arkadaşlarıyla soluğu İngiltere'de aldı.

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Londra'daki sanat galerilerini gezen Dizer, Tatlıtuğ'un 27 Ekim'deki doğum günü için buradan hediye bakmayı da ihmal etmedi. Eşi gibi sanat tutkunu olan Dizer, Tatlıtuğ'a hediye olarak da Londra'daki Saatchi Galery'den 4 adet tablo satın aldı. Dizer, eşi için Macar sanatçı Mona Osman'ın 3 tablosu ile Alman ressam Stefanie Heinze'nin bir eserini beğendi.

Dizer dört tabloya da toplam 25 bin İngiliz sterlini yani 210 bin lira ödedi.

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