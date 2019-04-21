Başak Sayan emzirmeyi bıraktı; yaşadıklarını anlattı

İnsan anne olmadan evvel hayatta yapmam dediği pek çok şeyi yapıyor. Hamileliğim boyunca ‘süt verme ve emzirme’ işini çok uzun sürdürmeyeceğimi söyleyip durdum kendime. ‘Yapamam, emmezlerse mamalar var ne güzel’ diye konuştum da konuştum. Büyük konuşmuşum. Ben dahil çevremdeki herkes nasıl bu kadar uzun zaman ikiz bebeklere süt verdiğimi anlamış değil. Evet... Tam 2 sene bir hafta boyunca süt sağma makinesi en yakın arkadaşım oldu benim. Uykusuz gecelerim ve günlerimde yanımda asla ayırmadığım aksesuarımdı.

Başta Yaprak Dökümü olmak üzere, Bir Dilim Aşk, Geniş Zamanlar, Derman Bey gibi dizilerde kamera karşısına geçen Başak Sayan son olarak 2015'te Milat adlı dizide oynamıştı.

Nereye gidersem gideyim makinem, pompalarım ve süt saklama kaplarım benimle geldi her yere. Ve nihayet 5 gün evvel çocuklar da artık 2 yaşına girince son verdim süt sağmaya. Premetüre doğdukları için emme refleksleri olmayan ikizlerimi anne sütüyle besleyebilmek için elimden geleni yapmış olmanın iç rahatlığıyla sonlandırırım sanıyordum ama zor oldu benim için.

Sürekli aklımda ‘süt varken kesmek doğru mu?’ sorusu ile günler geçirdim. Sanki sütü kesmek onların gıdalarını kesmek gibiydi nedense. Makineyle sağarken böyleysem, emzirseydim neler oldurdu bilmiyorum.

"SÜT SAĞMA SAATLERİMDE..."

En sonunda doktorumun kesmek için verdiği ilacı kullandım 2 gün boyunca. Sürekli mastit olan biri olarak zorlanırım sansam da kolay oldu. Zor olan kısım duygusal boşluk. Hala süt sağma saatlerimde kendimi bir tuhaf hissediyorum. Bugüne kadar neden süt ve emzirme işiyle ilgili sorduğunuz sorulara cevap vermediğime gelince, ne zaman biri bana “Aaa hala mı süt veriyorsun?” dese ya da “Vaaay amma emzirdin!” gibi bir cümle kursa, hatta kurmayıp sadece şaşırsa ben iki saat sonra hastanelik oluyordum.