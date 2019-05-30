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Başakşehir Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 30.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Başakşehir Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı

M.Başakşehir Kulübü, Beşiktaş ile anlaşan Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı’ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı bugün bir görüşme gerçekleştirmişti. Beşiktaş'ın 55 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığını duyurması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Abdullah Avcı Göksel Gümüşdağ spor toto süper lig

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