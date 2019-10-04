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Başakşehir'de bir sürücü fren yerine gaza basınca takla attı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

Başakşehir’de alışveriş için AVM’ye gelen bir kadın sürücü, otopark girişinde fren yerine gaza basınca kaldırıma vurarak takla attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Başakşehir’de bulunan bir alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında meydana geldi.

İddiaya göre alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında durmak isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü kaldırma vurarak takla attı. Kazayı gören alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevrede bulunan esnaf hemen kadın sürücünün yardımına koştu ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Aracın içerisinden çıkartılan talihsiz kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta yaptı.

Kazayı gören ve kadını aracın içerisinden çıkaran Hasan Uludağ “Ofisteydik bir ses geldi dışarıya çıktık. Araç herhalde hızlı girmiş küçük alanda ters dönmüş şekilde duruyordu. Sonra kadına yardımcı olduk ve araçtan çıkardık. Kadında bir şey yoktu çok şükür ambulans geldi ama kendisi hastaneye gitmek istemedi” diye konuştu.

Öte yandan yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücü Alışveriş merkezine giriş yaparken yavaşlıyor ancak daha sonra hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma vuruyor daha sonra da takla atıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza Başakşehir

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