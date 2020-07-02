Başakşehir'de koronavirüs test sonuçları belli oldu

Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucu negatif çıktı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır." denildi.
Medipol Başakşehir, 4 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılacak.
Terim'den yıldız futbolcuya veda mesajı!
Cimbom hız kesmiyor
Şampiyon Guardiola'ya karşı! İşte 11'ler
Başakşehir Hasan Ali'yle temasta
Kerem Aktürkoğlu kimdir? Galatasaray transfer haberleri
Mert Hakan transferi bitti mi? Açıkladı!
Papiss Cisse Süper Lig devine gidiyor!
Roma'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Transfer resmen açıklandı
Genoa 1-3 Juventus (Maç Sonucu)
Yılın transferi gerçekleşti
Ahmet Ağaoğlu'na ceza geldi!
Beşiktaş'ın ilk transferi Gürcistan'dan!
Okuyucu Yorumları 0 yorum