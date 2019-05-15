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Başakşehir'de vinç, çarptığı otomobille bahçeye düştü

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GÜNDEM  | 15.05.2019 17:58 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, park halindeki otomobile çarparak, otomobille bir evin bahçesine düştü. Olayda 1 kişi ağır yaralandı.

Bayramtepe Mahallesi, Barbaros Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında yokuş aşağı inen vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı. Ardından otomobille birlikte bir evin bahçe katına düştü.

BENZER KAZA DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Vincin çarptığı sırada otomobilin başında olan araç sahibi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sırasında büyük bir gürültü duyduklarını belirten semt sakinleri, benzer bir kazanın daha önce de yaşandığını ifade etti.

Bahçeye düşen otomobil vinç yardımıyla kaldırılırken, kaza yapan vinci kaldırmak için çalışma başlatıldı. Kaza yapan vinç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir vinç kaza

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