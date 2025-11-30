SPOR

Başakşehir'e Fenerbahçe maçı öncesi şok: Opoku ve Selke kart cezalısı

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etmesine rağmen, Fenerbahçe maçı öncesinde Jerome Opoku'nun cezalı duruma düşmesi ve Davie Selke'nin kırmızı kart görmesiyle büyük bir şok yaşadı. Bu gelişmeler, teknik direktör Nuri Şahin'in planlarını alt üst etti.

Turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa galibiyetine rağmen önemli oyuncularını Fenerbahçe karşısında kullanamayacak.

Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Rams Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle moral bulsa da, maçın son düdüğüyle birlikte gelen haberler camiayı üzdü.

ÖNCE OPOKU ARDINDAN SELKE! SIRA SIRA GİTTİLER

Başakşehir e Fenerbahçe maçı öncesi şok: Opoku ve Selke kart cezalısı 1

Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve başarılı bir performans sergileyen Onur Bulut'un sakatlanarak oyundan çıkmasıyla başlayan olumsuzluklar zinciri, Jerome Opoku'nun gördüğü sarı kartla devam etti. Opoku, bu kartla cezalı duruma düşerek gelecek hafta oynanacak kritik Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Öte yandan takımın önemli gol ayaklarından Davie Selke de 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Selke'nin de cezalı olması, Başakşehir'in Fenerbahçe karşısındaki hücum gücünü önemli ölçüde azaltacak.

Teknik direktörNuri Şahin, bu iki önemli oyuncunun yokluğunda alternatif planlar geliştirmek zorunda kalacak. Kasımpaşa maçında alınan galibiyet, takımın moralini yükseltse de, Opoku ve Selke'nin cezaları, Fenerbahçe maçı öncesinde büyük bir handikap oluşturuyor. Özellikle savunma hattında Opoku'nun yokluğu hissedilirken, Selke'nin forvetteki etkinliği de aranacak. Başakşehir'in, bu eksiklere rağmen Fenerbahçe karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

