Okan Buruk'u rahatlatan açıklama! “Risk alınacaksa bu maçta alacağım''

Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da sakat oyunculardan bir bir haber geliyor. Yıldız oyunculardan Osimhen, Lemina ve Yunus Akgün'ün bu maç öncesi büyük fedakarlık yaparak sahada olmak istediklerine yönelik gelen haberler teknik direktör Okan Buruk'a derin bir nefes aldırdı. | Galatasaray haberleri

Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi'nde Union SG maçından eli boş ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi. Sarı-kırmızılılarda dev maç öncesi sakat isimlerin çokluğu sıkıntı yaratırken, Osimhen ve Yunus Akgün'den gelen olumlu geri dönüşler takımda bayram havası yarattı. İşe detaylar...

''RİSK ALINACAKSA BU MAÇTA ALMAK İSTİYORUM''

Okan Buruk u rahatlatan açıklama! “Risk alınacaksa bu maçta alacağım 1

Türkiye gazetesinin haberine göre 8 Kasım’da kasık fıtığı ameliyatı olan ve Fenerbahçe derbisinde yetiştirilmek istenen Yunus Akgün'den flaş bir açıklama geldi. Normalde bir hafta sonra sahalara dönmesi beklenen Yunus Akgün'ün “Risk alınacaksa bu maçta almak istiyorum” dediği belirtildi. Milli futbolcu takımla çalışt ve derbide görev bekliyor. Yunus Akgün eğer forma giyerse Barış Alper Yılmaz sağ beke çekilecek ve önünde de Yunus görev yapacak.

''BU KULÜP BANA BU MAÇLAR İÇİN YATIRIM YAPTI!''

Okan Buruk u rahatlatan açıklama! “Risk alınacaksa bu maçta alacağım 2

Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Victor Osimhen, "Fenerbahçe derbisinin önemini ve taraftarlar için anlamını iyi biliyorum. Bu heyecanı geçen sezon yaşadım. Bu kulüp böyle büyük maçlar için bana bu yatırımı yaptı. Gerekirse risk alacağım ve sahaya çıkıp yüzde yüzümü vereceğim." açıklamasında bulundu.

3 İSİMDEN DE İYİ HABER

Okan Buruk u rahatlatan açıklama! “Risk alınacaksa bu maçta alacağım 3

Sarı-kırmızılı ekipte Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in yanı sıra Mario Lemina'nın da Fenerbahçe maçında görev verildiği taktirde sahada olabileceği belirtilirken, teknik direktör Okan Buruk'un dev maç öncesi biraz olsun rahatladığı gelen bilgiler arasında.

