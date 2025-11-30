Tümer Metin'den F.Bahçe-G.Saray maçı yorumu! ''Köpekbalığı misali bir tat var ağzımda"

Süper Lig dev derbiye hazırlanıyor. 1 Aralık pazartesi akşamı oynanacak maç öncesi ev sahibi Fenerbahçe kazanıp liderliğe yükselmek isterken, deplasman ekibi Galatasaray ise zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp farkı açmak istiyor. Öte yandan İstanbul derbisi öncesi yorumcu Tümer Metin'den maça dair önemli sözler geldi. İşte Metin'in sözleri...

''KIRMIZI KART BEKLİYORUM!''

Asist Analiz programında konuşan yorumcu Tümer Metin, "Gerginlik Fenerbahçe'ye yaramaz. Maçın başında bir gerginlik bekliyorum. Orada zarar gören maçı kaybeder. İlk 30 dakikada kırmızı kart bekliyorum. Köpekbalığı misali bir tat var ağzımda." dedi.

1 PUANA RAZI MISINIZ?

Tümer Metin, "1 puana razı mısın?' diye sorsalar köprüyü geçmez Okan Hoca. Tabii ki herkes kazanmak istiyor ama işin konjonktürü düşünecek olursak haftayı kayıpsız kapatmış oluyorsun. Tedesco'nun da kafasının bir tarafında kaybetmemek olacaktır." açıklamasında bulundu.

Tümer Metin, ''Maç ritmini antrenmanla kazanamazsın. İlkay'ın zekası maç ritmini çok çabuk edinebilecek bir zeka. İlkay, Gs için olmazsa olmaz. Fenerbahçe'de matador ne yapacak, o önemli. Matador büyük oyuncu. Gerideyken sazı eline alıyor ve ateşliyor.'' diye konuştu.

''OKAN BURUK'U BU HAFTA GÖRÜRSÜN!''

Tümer Metin, "Okan Buruk takım arkadaşım da oldu Beşiktaş'ta. 'Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne olur?' diye sorduğumda 'Rahat kazanır Fenerbahçe.' demişti Okan Hoca. 4-0 falan bitti maç. Bu hafta görürsün Okan Hoca'yı. Okan Hoca hazırlanır bu maça." dedi.