Jose Mourinho son dakikada kazandı! Önce dil çıkardı sonra topu fırlattı...

Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Benfica, 89. dakikasına 1-0 geride girdiği maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak Nacional deplasmanında 2-1 kazandı. Teknik direktör Jose Mourinho ise 2.golün ardından yaptıklarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Portekiz Ligi'de Nacional deplasmanına konuk oldu. Maçın 60.dakikasında 1-0 geirye düşen Mourinho'nun ekibi son 6 dakikada harika bir geri dönüş yarattı. İşte detaylar...

89 VE 90+5 DE GELEN GOLLER İLE KAZANDI!

Karşılaşmada dakikalar 89'u gösterdiğinde 1-0 geride olan Benfica'da moraller bozukken, sahneye bir anda G.Prestianni çıktı ve durumu eşitledi. Artık maçın son saniyelerinde maç neredeyse 1-1 sona erecekken, sahneye bu seferde Yunan golcü V.Pavlidis çıktı. Ceza sahası içi sol çaprazından içeriye çevrilen topa dokunan Pavlidis topu ağlara gönderdi ve takımının galip gelmesini sağladı.

MOURNHO HEM ÇILDIRDI! HEM DE ÇILDIRTTI...

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçta kararlarını beğenmediği orta hakem Iancu Vasilica'ya dilini çıkararak kendine has üslubuyla tepki gösterdi ve bu anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

MOU TOPU YEDEK KULÜBESİNE FIRLATTI

Jose Mourinho, Benfica'nın son dakikalarda öne geçtiği anlarda taça çıkan topu yedek kulübesinin arkasına attı. Bu hareketi ev sahibi Nacional taraftarları tarafından büyük bir tepkiye sebep oldu.

