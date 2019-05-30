Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi müjdesi

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan başlayacak. Medipol Başakşehir, Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla birlikte elemelerde 1 turu otomatik olarak atladı.
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan başlayacak. Başakşehir'in bu turda kesinleşen iki rakibi Porto ve Dinamo Kiev oldu. Arsenal'in kazanması halinde temsilcimiz 2. ön eleme turu oynamak zorunda kalacaktı.
Pedofili ifadeleri büyük tepki çekmişti! Karar verildi
Makinesini alan oraya koştu! 'Doğal mucize'
'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum