Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi müjdesi

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan başlayacak. Medipol Başakşehir, Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla birlikte elemelerde 1 turu otomatik olarak atladı.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan başlayacak. Başakşehir'in bu turda kesinleşen iki rakibi Porto ve Dinamo Kiev oldu. Arsenal'in kazanması halinde temsilcimiz 2. ön eleme turu oynamak zorunda kalacaktı.



