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Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi müjdesi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 30.05.2019 08:34 | Son Güncelleme

Chelsea - Arsenal Avrupa Ligi finalinin sonucu Başakşehir'e yaradı. Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasının ardından Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turu yerine 3. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı.

Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi müjdesi

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan başlayacak. Medipol Başakşehir, Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla birlikte elemelerde 1 turu otomatik olarak atladı.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan başlayacak. Başakşehir'in bu turda kesinleşen iki rakibi Porto ve Dinamo Kiev oldu. Arsenal'in kazanması halinde temsilcimiz 2. ön eleme turu oynamak zorunda kalacaktı.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi arsenal Chelsea

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