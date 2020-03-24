Başakşehir FK başkanı Göksel Gümüşdağ korona testi yaptırdı!

Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ son dönemde artan koronavirüs salgını nedeniyle kendine test yaptırma gereği duydu. Gelen habere göre şu an için koruma amaçlı hastanede olduğu öğrenildi.
HERHANGİ BİR BULGU YOK
Şu an için yapılan açıklamaya göre Göksel Gümüşdağ'da herhangi bir koronavirüs bulgusuna rastlanmadı. Koronavirüs testi yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, tedbir amacıyla bir süre daha hastanede kalacak
BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA
Başakşehir'den açıklama: "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık taramalarında çıkan belirtiler sebebiyle koronavirüs testi yaptırdığı ve test sonuçları kesinleşinceye kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.
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