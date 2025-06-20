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Başakşehir FK, Beşiktaş'tan Onur Bulut’u kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Onur Bulut'u kadrosuna dahil etti.

Başakşehir FK, Beşiktaş'tan Onur Bulut’u kadrosuna kattı
Emre Şen
Onur Bulut

Onur Bulut

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Başakşehir FK’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada ise, “Profesyonel futbolcumuz Onur Bulut’un nihai transferi hususunda Rams Başakşehir kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Onur Bulut’a kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2024-2025 sezonunda Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı ve 1 asistlik katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Onur Bulut beşiktaş
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