Başakşehir Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Süper Lig'de 14. haftanın en önemli maçını Atilla Karaoğlan yönetecek!

Hakem Atilla Karaoğlan, Başakşehir Galatasaray maçında düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Başakşehir Galatasaray maçının dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olarak açıklandı. Başakşehir Galatasaray maçı 12 Kasım'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20:00'de oynanacak. İşte Atilla Karaoğlan'ın hayatı...

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihinde Sakarya'da doğdu.

Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.

Atilla Karaoğlan'ın futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.

Atilla Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yöneten Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.

ATİLLA KARAOĞLAN HANGİ TAKIMLI?

Atilla Karaoğlan ile ilgili çok sayıda detay merak edilirken tecrübeli hakemin hangi takımı tuttuğu da merak konusu oldu. Fakat, Karaoğlan'ın hangi takımı tuttuğu konusuyla ilgili bilgi bulunmamaktadır.

